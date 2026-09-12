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La postura de Sergio Fajardo frente a Claudia López que el tiempo le terminó dando la razón

El respaldo electoral a Sergio Fajardo y su decisión de no aliarse con Claudia López vuelven a poner en el centro su apuesta por mantener distancia de acuerdos políticos.

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Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2026 a las 12:08 a. m.
Sergio Fajardo, excandidato presidencial
Sergio Fajardo, excandidato presidencial Foto: Paula López

Para verdades, el tiempo, dice el adagio popular. Y en política sí que funciona. Hoy muchos le están dando la razón al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien no aceptó la alianza que le propuso Claudia López en medio de la más reciente campaña electoral. A Fajardo, algunos lo trataron de presionar e incluso castigar.

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Sin embargo, el profesor se mantuvo firme con sus principios y no pactó ningún acuerdo con la exalcaldesa de Bogotá, conocida por sus incoherencias y posturas oportunistas y camaleónicas. Al final, los electores premiaron a Fajardo, quien obtuvo más de un millón de votos, mientras que Claudia solo llegó a poco más de 200.000 en la primera vuelta. Su consulta también fue un fracaso. Hoy, cuando Claudia está aliada nuevamente con Petro tras cuestionarlo una y otra vez, queda en evidencia que Fajardo tenía la razón.