Claudia López reconoce que Gustavo Petro es un “jefe político”

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y el expresidente Gustavo Petro se volvieron a encontrar, a pesar de que en el pasado ella dijo que su gobierno fue corrupto y responsabilizó al mandatario de “sicariato político”.
En una entrevista que le hicieron a López tras haberse publicado una foto en la que sale abrazada con Petro, reconoció que tuvo que hablar con el expresidente porque es el “jefe político” de un sector.
“Yo ya había conversado con Iván, con María José, con mucha gente del Pacto que veníamos conversando desde la segunda vuelta, que yo voté por Iván, hasta que llegó un momento en el que me dijeron: ‘Aquí hay un jefe político que se llama Gustavo Petro’”, reconoció López.
Según narró, le preguntaron si estaba dispuesta a conversar con él, a lo que ella dijo: “Claro que sí, porque lo que está en riesgo de país es mucho”.
López expresó que se trató de “un primer café” y mencionó que no es fácil reconciliarse de tanto “sectarismo” y que eso tomará tiempo.
La exalcaldesa de Bogotá reconoció que ha votado por Gustavo Petro en todas las elecciones presidenciales y que es la única que pone la cara y que siempre está ahí. “No más dejen ese sectarismo”, afirmó.