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Lina Garrido prende las alarmas por millonaria contratación en la ANT durante el gobierno Petro

La nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que en los cuatro años de la anterior administración se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, con un costo de $1,6 billones.

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Redacción Semana
11 de septiembre de 2026 a las 7:14 a. m.
Lina María Garrido y Gustavo Petro
Lina María Garrido y Gustavo Petro Foto: Fotomontaje SEMANA

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Marida Garrido, puso sobre la mesa las cifras de contratación por prestación de servicios de la entidad durante los últimos cuatro años y aseguró que el costo para los colombianos llegó a $1,6 billones.

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Presidente Gustavo Petro junto a Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Presidente Gustavo Petro junto a Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto: Presidencia

Según Garrido, durante ese periodo se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios (CPS). La funcionaria detalló que en 2022 la entidad terminó el año con 1.400 contratistas.

La cifra, de acuerdo con su recuento, aumentó en los años siguientes. Solo en 2025 fueron contratadas 11.643 personas mediante esta modalidad.

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Lina María Garrido Representante a la Cámara Foto: Guillermo Torres / Semana

Para 2026, el ritmo de contratación también ha sido significativo. Garrido señaló que, hasta agosto, ya se habían contratado 9.400 personas bajo la figura de prestación de servicios.

Según Garrido, el impacto económico también es considerable. De acuerdo con la directora de la ANT, la contratación por CPS durante este año se acercó a los $500.000 millones, es decir, casi medio billón de pesos.

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Representante Lina María Garrido Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Las cifras entregadas por Garrido abren nuevamente el debate sobre el crecimiento de la contratación estatal, el uso de los contratos de prestación de servicios y el peso que estos gastos tuvieron en el gobierno Petro, dentro de la entidad encargada de ejecutar la política de tierras del país.