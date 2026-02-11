Lina María Garrido contesta así al trino sobre sexualidad de Gustavo Petro: “Gas”

Un mensaje de Lina María Garrido generó una respuesta muy singular del presidente Gustavo Petro. “No tengo ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes, ni me interesa averiguarlas, no me interesa que si usted es homosexual heterosexual, o ambas cosas o asexual“, le escribió el primer mandatario en X el martes en la noche.

El primer mandatario respondió a un mensaje en el que ella lo había increpado por unas imágenes que habían circulado en redes sociales. “Si usted, Lina, me interesara en esos aspectos, quizás averiguaría, pero no me interesa para nada. No me hace inteligente la ignorancia, y punto.En cuanto a mi, me parece que queda bien claro que me gusta. Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza”.

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

Y, ante los cuestionamientos por su falta de trabajo en la tragedia invernal de Córdoba, aseguró que es en esa tierra donde están enterrados sus abuelos, donde tuvo su primera novia y la mamá de su primer hijo. “La intensidad de estos momentos y sentimientos, en un sábado o en domingo se trabajo, me hace abrazar a quienes quiero, y dejo que el pensamiento estupido se estrelle contra las piedras. Triste el pueblo que se representa por esta tristeza de pensamiento que leona continuación...”.

Ante ese mensaje, Garrido también le contestó: “Primero que todo, a mí tampoco me interesa usted en temas sexuales, gas!!”

Sobre Córdoba le escribió: “si usted Gustavo Petro trata con tanto desprecio al departamento donde nació, donde están enterrados sus abuelos, donde tuvo su primera novia, donde tuvo su primer hijo y donde su hijo se crio, etcétera, etcétera, no me imagino el desprecio que debe sentir por el resto de Colombia: Con razón estamos tan jodidos!! Nota: ¡se ve espectacular en la foto preso, que se tomó en la Isla Gorgona!"