Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

El presidente respondió un polémico mensaje de una congresista de Cambio Radical.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 8:27 p. m.
El presidente colombiano Gustavo Petro le respondió a Lina Garrido.
El presidente colombiano Gustavo Petro le respondió a Lina Garrido. Foto: AFP

El presidente Gustavo Petro no tiene problema a la hora de hablar abiertamente de su sexualidad. Lo volvió a hacer este martes, 10 de febrero, en sus redes sociales, cuando respondió por una polémica fotografía donde aparece agarrado de la mano con una mujer en Gorgona, en el Pacífico, acompañado de su esquema de seguridad, mientras Córdoba, el departamento donde nació, está inundado y más de 40.000 personas pasan necesidades.

La congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, criticó la imagen, y el presidente no ahorró argumentos en su respuesta. Petro reconoció nuevamente que no tiene “ninguna animadversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes”.

De hecho, dijo: “Ni me interesa averiguarlas, ni me interesa que si usted es homosexual o heterosexual o ambas cosas o asexual”, escribió en su cuenta oficial de X.

El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país.
El presidente Gustavo Petro se refirió a su sexualidad. Foto: Presidencia

Y siguió: “Si usted, Lina (Garrido), me interesara en esos aspectos, quizás averiguaría, pero no me interesa para nada. No me hace inteligente la ignorancia y punto”.

Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

¿Por qué el Consejo de Estado investiga al presidente Petro por una demanda cuando era senador?

Abelardo de la Espriella le responde duro a Petro y le lanza varias preguntas a Iván Cepeda: “El tigre llegó a enfrentarlos”

Exclusivo: la historia detrás del sabotaje desde la Policía que denunció el presidente Petro; todo sería un malentendido

“En cuanto a mí, me parece que queda bien claro qué me gusta. Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza. Cuando trabajo sábado y domingos intensamente y paso con intensidad momentos como la cita con Donald Trump —de paso no le pregunté nada de lo que insinúa esta parlamentaria triste—, o momentos como los de la tragedia en mi departamento donde nací, dónde está enterrado mi abuelo en Ciénaga de Oro y mi abuela a su lado, nacidos en San Pelayo, Córdoba, y donde nació mi padre en Cereté, donde tuve mi primera novia, que fue árabe/colombiana, de donde es la mujer con quién tuve mi primer hijo y donde se crió, en mis años de clandestinidad mi hijo, donde conocí a una mujer por primera vez y me enamoré. También donde vivió mi amigo asesinado, Enán Lora, y donde levanté mi voz a riesgo cuando denuncié a los narcoparamilitares y descubrí sus alianzas con los políticos del Caribe y de Colombia; algunos de ellos eran de Arauca, y donde me abracé en noches de baile de música pelayera, tuve a mis amigos y mis primos, donde visité cementerios, descubrí fosas comunes y descubrí a los asesinos poderosos”, escribió el presidente.

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.
El presidente Gustavo Petro quiere que su legado continúe con Iván Cepeda. Foto: Presidencia

Y remató: “Pues me interesa mucho Córdoba y su tragedia, y sé de dónde vienen y quiénes la causan: los dueños del petróleo del mundo y los dueños del agua en Colombia, y la intensidad de estos momentos y sentimientos, en un sábado o en domingo de trabajo, me hace abrazar a quienes quiero, y dejo que el pensamiento estúpido se estrelle contra las piedras. Triste el pueblo que se representa por esta tristeza de pensamiento que leona continuación”.

Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro divulgó esta fotografía en Gorgona. Foto: Cuenta de X @gustavopetro

Petro ha pedido respeto por su intimidad en varias oportunidades, se ha referido a los periodistas “chismosos”, ha hablado sobre el amor y recientemente confesó: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”.

Sus confesiones han generado múltiples reacciones y lo han convertido en carne de cañón para sus opositores.

