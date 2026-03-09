Lina María Garrido reacciona a su ‘quemada’ en las elecciones

La representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, no sumó los votos necesarios para reelegirse al Senado.

Garrido obtuvo 30.502 respaldos, ocupando la casilla número 15 en la coalición que hizo Cambio Radical con Alma.

Frente a los resultados, acudió a su cuenta de X para enviar un mensaje a sus seguidores: “Gracias, seguiremos defendiendo a Colombia con alma, vida y sombrero”.

Ella adjuntó con ese texto una fotografía donde se alcanza a leer lo siguiente: “30.502 votos de convicción y corazón. ¿Gracias!“.

Garrido se caracterizó durante su paso por el Legislativo por hacerle oposición al Gobierno Petro. Precisamente, su mejor momento lo vivió después de responderle un discurso al jefe de Estado en la Plenaria del Congreso.