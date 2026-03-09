Confidenciales

Lina María Garrido reacciona a su ‘quemada’ en las elecciones

La representante a la Cámara no logró su reelección al Senado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 12:08 p. m.
Lina María Garrido.
Lina María Garrido. Foto: Guillermo Torres / Semana

La representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, no sumó los votos necesarios para reelegirse al Senado.

Garrido obtuvo 30.502 respaldos, ocupando la casilla número 15 en la coalición que hizo Cambio Radical con Alma.

Frente a los resultados, acudió a su cuenta de X para enviar un mensaje a sus seguidores: “Gracias, seguiremos defendiendo a Colombia con alma, vida y sombrero”.

Así le fue a los influencers que quisieron llegar de las redes sociales al Congreso: varios se ‘quemaron’

Ella adjuntó con ese texto una fotografía donde se alcanza a leer lo siguiente: “30.502 votos de convicción y corazón. ¿Gracias!“.

Confidenciales

La dupla de Cundinamarca que obtuvo tres senadores

Confidenciales

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

Confidenciales

Claudia López y Angélica Lozano no contestan a los llamados de Néstor Morales: “Deben estar de duelo”

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras el triunfo de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Martín Santos reacciona a la desaparición de Comunes, partido de los exguerrilleros: “No están ni en el monte ni en el Congreso”

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Confidenciales

Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Confidenciales

Lina María Garrido contesta así al trino sobre sexualidad de Gustavo Petro: “Gas”

Política

Sanguino anunció acciones penales contra Jota Pe Hernández y Lina Garrido por llamados a “invasiones” en medio de la tensión por bombardeos de EE. UU. en Venezuela

Confidenciales

Lina María Garrido dice que Juan Carlos Pinzón convocó a una reunión de unidad y no llegó

Garrido se caracterizó durante su paso por el Legislativo por hacerle oposición al Gobierno Petro. Precisamente, su mejor momento lo vivió después de responderle un discurso al jefe de Estado en la Plenaria del Congreso.

Más de Confidenciales

Jorge Emilio Rey y Nicolás García

La dupla de Cundinamarca que obtuvo tres senadores

rodrigo londoño Excomandante de las Farc

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

La senadora Angélica Lozano y su esposa, la alcaldesa Claudia López, le sonríen al cambio.

Claudia López y Angélica Lozano no contestan a los llamados de Néstor Morales: “Deben estar de duelo”

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia

María Fernanda Cabal y su reacción tras el triunfo de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia

Martín Santos y el Partido Comunes.

Martín Santos reacciona a la desaparición de Comunes, partido de los exguerrilleros: “No están ni en el monte ni en el Congreso”

-

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Mary Luz Herrán y Gustavo Petro.

Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

Invamer sobreestimó el desempeño de Claudia López en las urnas.

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

Noticias Destacadas