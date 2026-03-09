Así le fue a los influencers que quisieron llegar de las redes sociales al Congreso: varios se ‘quemaron’

Colombia salió a las urnas este domingo, 8 de marzo, para votar por un nuevo Congreso y por las consultas de cara a la primera vuelta presidencial. Dentro de los candidatos, varios partidos políticos apostaron por influenciadores y personas reconocidas públicamente, aunque algunos de ellos se ‘quemaron’.

No obstante, también hubo muchos que lo lograron y estarán en el Senado o en la Cámara de Representantes para el próximo periodo.

Uno de los ganadores fue Walter Rodríguez, más conocido como Wally, quien en redes sociales ha sido activista del petrismo y ha defendido a capa y espada este Gobierno.

Elecciones en Colombia. Foto: Cortesía Registraduría / API

Este influencer se quedó con el puesto número 6 de la lista cerrada del Pacto Histórico y se convirtió en nuevo senador de la República.

Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, también es nueva congresista de Colombia. Esta mujer era la segunda en la lista cerrada y, gracias a esto, hará parte de la Cámara de Representantes por Bogotá.

Más de 12 congresistas y políticos reconocidos en Colombia no llegarán al Senado tras ser derrotados en las urnas

A través de sus redes sociales, la influencer celebró los votos que el Pacto Histórico recibió y que lo convierten en una de las primeras colectividades políticas del país. “Representaremos de manera juiciosa y rigurosa este proyecto político que hoy demostró ser la fuerza más importante del país“, dijo en su cuenta de X.

Daniel Mauricio Monroy y Hernán Muriel Pérez, quienes también han hecho activismo para defender al Gobierno Petro, estarán en el Congreso de la República e incluso han superado a grandes figuras que tiene el mismo petrismo, dejando en claro que su apuesta a través de redes sociales ha dejado resultados importantes.

Congreso de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pero el Pacto Histórico no fue el único que le apostó a influencers, ya que otra de las grandes sorpresas fue Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como Elefante Blanco, quien con 34 años se convirtió en nuevo senador de la República.

Ocupaba el puesto número 39 en la lista de la Alianza Verde, pero contra todo pronóstico fue el segundo más votado en esa colectividad y superó a otros representantes del movimiento con mucho más recorrido y experiencia.

Pacto Histórico encabezó la votación y Centro Democrático pisó fuerte: así quedó la Cámara de Representantes por Bogotá

Además, JP Hernández, quien en el periodo pasado llegó al Senado gracias al trabajo que hizo en redes sociales, volverá a estar presente y fue el más votado de Alianza Verde.

Pero también estuvieron los influencers a los que no les fue tan bien y se terminaron quemando. Uno de los más llamativos fue Felipe Saruma, que aspiraba a la Cámara por el Atlántico con Cambio Radical; pese a tener más de cinco millones de seguidores en redes sociales, no lo logró.

En esta lista de los que no llegaron también aparecen Hannah Escobar, conocida como Miss Melindres; Edwin Javier Brito García, el llamado Pechy Player; Rawdy Reales Rois y la exseñorita Colombia Laura Gallego Solís.

Además, hay otras figuras públicas que, si bien no son influncers, sí son muy conocidas en el país, como por ejemplo Javier Fernández Franco, el llamado Cantante del Gol, y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz.