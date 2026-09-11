Gustavo Bolívar comenta la unión de Claudia López y Gustavo Petro: “con los músicos del Titanic tocando mientras el barco se hunde”

Gustavo Bolívar nunca ha tenido pelos en la lengua. El exdirector del DPS y una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, expresa sus opiniones día a día sobre el panorama político en el país.

Claudia López posa feliz junto a Petro pese a que le dijo “ladrón”, “traidor”, y lo denunció en la Comisión de Acusaciones y la CIDH

En un mensaje de X opinó sobre el encuentro de Claudia López con Gustavo Petro. “Esta foto, con los músicos del Titanic tocando mientras el barco se hunde en el océano, amerita un YouTube Live. Los tiempos y las prioridades cambiaron. Derrotar el fascismo implica la unión de todos los movimientos progresistas de Colombia. Por separado nos aplastan”, dijo.

Bolívar invito a sus seguidores a un live que será este viernes a las 8 de la noche.

“Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones.Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz (sic)”, había escrito Gustavo Petro para compartir la imagen del encuentro.

La ex alcaldesa, por su parte, escribió: “Años de sectarismo y señalamientos infundados en mi contra y de Angélica deben cesar. Solo los ha capitalizado la derecha mafiosonga y fascista.No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos.Sé que a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud”.

La unión generó controversía teniendo en cuenta que en el pasado Claudia López lo llamó “ladrón”, “traidor”, y lo denunció en la Comisión de Acusaciones y la CIDH.