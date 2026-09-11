Procuraduría archivó investigación contra el general (r) Álvaro Pérez Durán

La Procuraduría General archivó la investigación preliminar que abrió en junio de 2023 en contra del general del Ejército Nacional, Álvaro Vicente Pérez Durán.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que no existían méritos para abrir un proceso en contra del entonces segundo comandante del Ejército Nacional.

“Se establece que la autoridad castrense adelantó actuación disciplinaria respecto de la conducta del aquí procesado, junto con la de otros dos miembros de la institución, con el propósito de determinar su eventual responsabilidad por presunto abuso de sus cargos, al permitir que el equino denominado La Conquista permaneciera en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército —ESUME—”, citó la Procuraduría.

En este caso, se tuvo en cuenta la investigación disciplinaria interna que se adelantó dentro de la institución castrense.

“Al comparar el problema jurídico definido en la investigación castrense con lo expuesto en la decisión de apertura de indagación, se advierte la concurrencia de los presupuestos exigidos para la aplicación del principio de non bis in idem en el presente caso, así como para la configuración de la garantía de la cosa juzgada material. Puntualmente, se corrobora que tanto la causa disciplinaria militar como la surtida por esta Sala tuvo como destinatario del actuar sancionatorio estatal al mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, estructurándose así una identidad de sujeto en ambos procedimientos”, concluyó la Procuraduría.

El procurador del caso indicó que no se pueden llevar a cabo dos investigaciones por los mismos hechos.