“Yo no pido permiso a la prensa para decir lo que tengo que decir”: procurador Eljach reaccionó a pregunta sobre polémica frase de las elecciones

El pasado 18 de agosto, el procurador general, Gregorio Eljach, lanzó una frase que generó un fuerte debate en varios sectores políticos, sociales y académicos.

“Yo no pido permiso a la prensa para decir lo que tengo que decir. Ustedes sí tienen que atenerse a la respuesta mía”, dijo el procurador Gregorio Eljach sobre las dudas ante sus declaraciones de que en Colombia no iba a haber elecciones. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VGw3aCyq5Y — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2026

El jefe del Ministerio Público aseguró, en medio de la conmemoración del Día de Lucha contra la Corrupción, que las elecciones presidenciales que se realizaron en mayo y junio en Colombia estuvieron en grave riesgo de no celebrarse.

“Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, adelantar exitosamente el programa de paz electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia porque no iba a haber”, indicó.

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Dicha advertencia fue cuestionada por sectores políticos que le pidieron de inmediato una aclaración. Igualmente, le exigieron presentar pruebas.

El procurador Gregorio Eljach destacó que, gracias a la prevención, se evitó que el anterior gobierno contratara $ 5 billones en sus últimos días en el poder. Además dijo que se garantizó la elección presidencial, porque “no iba a haber elecciones”, advirtió.… pic.twitter.com/Wu9PGDJbh5 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, cuestionó lo dicho y aseguró que después de varios meses el procurador general había salido con esa historia.

“Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses, el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar ‘que no iban a haber elecciones’, demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo”, escribió Briceño en su cuenta de X.

escrutinio de votos elecciones Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Bogotá 22 junio Corferias Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Por su parte, la Fundación para el Estado de Derecho le envió una carta al procurador general Eljach pidiéndole explicaciones sobre la delicada advertencia.

“Si existieron conductas dirigidas a impedir, aplazar o entorpecer las elecciones, el país debe conocerlas y las autoridades competentes investigarlas. Si hubo riesgos institucionales, logísticos, de orden público o de otra naturaleza, debe precisarse cuáles fueron”, fue una de las preguntas que hizo la mencionada fundación.

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Este jueves 3 de septiembre, 15 días después, el procurador Eljach volvió a referirse al caso.

“Yo no pido permiso a la prensa para decir lo que tengo que decir. Ustedes sí tienen que atenerse a la respuesta mía”, respondió el jefe del organismo a una pregunta sobre la falta de profundidad de este tema, en medio de una rueda de prensa.

Eljach no dio más declaraciones.