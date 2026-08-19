Jorge Laverde propone a la Procuraduría y a la Fiscalía un trabajo articulado para investigar denuncias de ‘El libro de la verdad’

Aunque Jorge Eliécer Laverde tomará posesión como contralor general la próxima semana, en las últimas horas ha adelantado una serie de reuniones para definir la hoja de ruta de su trabajo en la entidad.

Sin embargo, una de las preocupaciones que tiene está relacionada con El libro de la verdad, en el cual el gobierno de Abelardo De La Espriella evidencia la situación actual de las entidades del Estado, la desfinanciación, las nóminas paralelas y algunos de los presuntos casos de corrupción más impactantes de los últimos cuatro años.

Por esa razón, Laverde lanzó una propuesta a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para que se adelante un trabajo de interoperabilidad y de manera conjunta se investiguen todas las irregularidades plasmadas en el libro del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Según Laverde, ese trabajo articulado permitiría resultados más rápidos y se lograrían conclusiones sólidas sobre las denuncias hechas frente a la administración de Gustavo Petro.