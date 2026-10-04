El periodista Yamid Amat presenta una evolución satisfactoria en su estado de salud, según confirmó este sábado su hijo, Yamid Amat Serna, a través de su cuenta de X.

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En un breve mensaje, Amat Serna señaló que los partes médicos conocidos hasta el momento son favorables y aseguró que la familia recibe con ilusión la evolución de uno de los periodistas más reconocidos del país.

“La salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente. Los partes médicos, al momento, son favorables, lo cual compartimos con gran ilusión”, escribió.

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Yamit Amat, exdirector de CM&. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

El hijo del periodista también indicó que sus familiares y amigos permanecen acompañándolo durante el proceso de recuperación que, según sus palabras, afrontan con optimismo y tranquilidad.

“Sus familiares y amigos continuamos acompañándole en su recuperación con optimismo y tranquilidad”, agregó en su publicación.

Yamid Amat en una foto de 1999. Foto: Guillermo Torres

Amat Serna agradeció nuevamente las muestras de interés y afecto que han recibido durante los últimos días por parte de colegas, amigos y seguidores del reconocido comunicador. “Gracias de nuevo a todos por el interés y el cariño”, concluyó.