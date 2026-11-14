Últimas noticias de Yamid Amat: SEMANA habló con su esposa. Lagrimas, despedidas y la vida después de la UCI

SEMANA: ¿Cómo está hoy la salud de Yamid Amat?

Pilar Vargas (P.V.): Está muy bien. Cada día mejor. Tiene sus problemitas, pero no son graves, afortunadamente. Nos pegó un susto a todos. Estuvo ocho días en cuidados intensivos, 15 hospitalizado, pero lleva más de un mes en la casa. Va poco a poco saliendo adelante, muy interesado en el país. Escucha radio, sigue leyendo.

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SEMANA: ¿Cómo pasa sus días Yamid en su casa?

P.V.: Ve fútbol –es muy hincha de su Santa Fe–, oye radio, noticias, lee, duerme. Camina. Y opina.

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SEMANA: ¿Lo siguen llamando sus colegas o, al contrario, siente que lo dejaron solo?

P.V.: Todos han estado interesados, muy presentes, afortunadamente. El celular lo dejó a un lado un tiempo, pero ya lo volvió a retomar. Lo guardó como dos meses, pero ya tiene su aparato, lo cargó y sigue leyendo y contestando chats.

SEMANA: ¿Cómo recopilaron toda la información sobre Yamid Amat? Porque hablar de él es recoger gran parte de la historia reciente de Colombia.

Luz Marina Suaza (L.S.): Pilar, su esposa, tiene montones de archivos donde aparecía toda la información, lo que él había escrito y se decía sobre él. Su hermana también guardaba. La historia era lograr sintetizar lo más importante: mostrarlo como una persona innovadora, porque innovó la radio, la televisión. Y a través de la radio llegó a unas personas que, quizás, otros periodistas no lo lograron. El prólogo que escribió Laura Restrepo para el libro fue muy interesante. Habló con un campesino y resulta que él lo conocía y lo admiraba. Con base en el personaje, hizo un muy bonito prólogo. Este hombre trabajó madrugando con su radio de pilas y escuchando a Yamid.

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SEMANA: ¿A Yamid le gustó el libro?

P.V.: Él toda su vida fue renuente a que escribieran libros sobre su trabajo periodístico. Y muchísimo menos una biografía. En 2003 trabajamos un grupo de personas e íbamos a publicar un libro. Cuando lo teníamos listo, Yamid dijo: “No, no permito que se publique”. Cuando le conté que habíamos empezado a trabajar en este nuevo libro, me dijo que no estaba de acuerdo y que, por favor, no hiciéramos nada. Entonces, yo le respondí: “Listo, publico el libro con una franja en la carátula que dirá no autorizado”. Él nos miraba sacar información; lo escribimos en una oficina pegada a la suya, pero poco a poco se fue encarretando. Lo empezó a mirar, a gustarle. Leyó en su iPad la mitad y prometió leer la otra cuando estuviera publicado, y así fue. Dio muchas frases para el título. La frase Vivir la historia la puso él. También intervino en la carátula. Trabajamos como un trencito, metiéndonos entre el bosque y abriéndonos camino para salir adelante.

Pilar Vargas y Luz Marina Suaza son coautoras del libro: Yamid Amat, Vivir la Historia. Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Cómo vivió en la intimidad la terminación del noticiero CM& por parte de Yamid Amat?

P.V.: Todas sus salidas de los medios han sido duras, pero la de CM& fue especialmente dura. Estuvo toda la tarde trabajando en su casa, en las palabras que dijo al aire, fue muy duro, estaba supremamente golpeado. Duró leyendo y buscando la frase con la que despidió el noticiero, me leyó sus palabras. En todas las entrevistas, Yamid dijo que trabajaría hasta el día que se muriera, pero no, al otro día estaba en su casa oyendo radio, viendo televisión, deportes y leyendo. Tuvo ofertas de trabajo, pero no aceptó.

L.S.: A Yamid le tenían preparado algo, una despedida por su última emisión, pero él no quiso. Dijo que el noticiero se haría como siempre. No quiso referenciar o dedicarlo a él.

SEMANA: ¿Y cuentan en el libro que también fue dura su salida del diario El Tiempo?

P.V.: Él sale de CM& y meses después lo llaman del diario El Tiempo. Era un martes y Yamid preguntaba en su teléfono: “Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para el domingo, a quién entrevistamos?”. De pronto, un silencio absoluto se escuchó en el teléfono con la persona con quien conversaba. Y, de repente, lo escuché decir: “Pero, ¿por qué tomaron esa decisión? Déjenme escribir la columna del domingo. Déjenme terminar el mes”, pero todas las respuestas eran no, no, no tajante, hasta cuando Yamid dijo: “Bueno, está bien, no hay nada que hacer. Acepto”.

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SEMANA: En el libro está relatado cómo un piloto contacta a Yamid Amat en Caracol Radio y le confirma detalladamente la tragedia de Armero. ¿Yamid les contó algo más?

P.V.: No, porque Yamid solo nos dio dos entrevistas muy corticas para el libro: una sobre el periodismo y otra sobre su ida a España, en el proceso de paz de Belisario Betancur y el M-19. No quiso darnos más entrevistas porque no quería el libro. Insistimos, pero se arrepentía en la mitad, empezaba la primera frase y ni la acababa.

L.S.: Yamid tenía antenas por todas partes. El piloto lo llamó específicamente para contar, en exclusiva, este episodio tan doloroso como el ocurrido en Armero. El piloto dijo: “Armero, desapareció”.

SEMANA: También narran detalles del momento en el que Yamid reporta en vivo cómo un avión Cessna era piloteado por dos niños en Cundinamarca porque su padre había sufrido un infarto en el aire.

P.V.: Nos impacta muchísimo esa historia. En 1974, Yamid acababa de entrar a Caracol Radio y un radioaficionado llamó a William Giraldo, amigo de Yamid, y reportó: “En este momento hay una avioneta sobrevolando Bogotá. La manejan dos niños porque al piloto le dio un infarto”. En la torre de control empiezan a dar órdenes a los niños, les decían espichen este botón, este otro, y entró el jefe de la Aeronáutica, furioso, y les dijo que no podían seguir dando órdenes. Ante eso, suspenden el tráfico aéreo y solo dejaron volar un avión que venía de Nueva York. Pasaron tres veces bajito por Fontibón y, al final, la aeronave se estrelló. Desde la torre de control se resolvió que aterrizaran en una finca, cerca del Parque de la Florida. Todos murieron.

Yamid Amat es un reconocido periodista colombiano de 84 años que ha trabajado en los más importantes medios de comunicación del país. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: También relacionan la toma del Palacio de Justicia. Yamid transmitió en vivo y en directo.

L.S.: Se narra también la censura que tuvo. En un momento se trataba de no informar mucho al respecto y transmitieron un partido de fútbol mientras en el Palacio ocurrían tantas cosas. Yamid se pregunta que si se hubieran podido publicar al aire las entrevistas que tenía de otras personas, a lo mejor la historia habría sido distinta. Yesid Reyes (hijo) fue a Caracol Radio y desde allí habló con su padre, el entonces presidente de la Corte, Yesid Reyes Echandía. Rogó que, por favor, pararan la confrontación. Yamid no sabía cómo decirle, después, que su padre había muerto.

SEMANA: ¿Yamid Amad le confesó cuál fue su mejor entrevistado?

L.S.: Hay una entrevista que me parece maravillosa y es la que le hizo a Jesús de Nazaret, está en el libro. Siempre se informaba muy bien sobre los personajes, por eso fue un buen entrevistador. La hizo con dos sacerdotes que lo asesoraron, entre ellos, creo, el padre Alberto Múnera.

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SEMANA: Yamid Amat fue un hombre ocupado. ¿Como esposa siente que les faltó tiempo de pareja y se lo arrebató el periodismo?

P.V.: No. Una cosa era Yamid, el director de CM&, estricto, muy estricto. Otra en la casa. Teníamos planes comunes y corrientes. Por ejemplo, cuando llegamos de la luna de miel pasó lo del Palacio de Justicia, la avalancha de Armero, el loco del restaurante Pozzetto que mató a varias personas en Bogotá. Cuando ocurrió la toma del Palacio, él no llegó como en tres días a la casa porque se quedó transmitiendo todo el tiempo. Con Armero, lo mismo. En esos casos, trabajaba mucho.

SEMANA: ¿Lo ha visto llorar?

P.V.: Mucho. Es muy llorón. Lo vi mal en el primer aniversario de la tragedia de Armero, cuando vino el papa Juan Pablo II. Llegó a su casa y se desmoronó. También cuando asesinaron a Jaime Garzón. No paraba de llorar. Él, que es tan nervioso, fue quien se bajó y lo vio muerto encima del timón. Estaban llegando a Radionet y dijo: “¿Qué le pasa a Garzón que su carro circulaba como loco?”. Se bajó de su auto y lo observó sin vida. También lloró por su salida de Caracol Radio, de CM&; llora más que yo.

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SEMANA: ¿Cuál es la pregunta más difícil que le ha hecho Yamid?

P.V.: Tantas.

SEMANA: ¿Cuando le pidió matrimonio?

P.V.: (Risas) Es una historia larga, enredada y complicada. Él cuenta una historia que nada que ver con la verdad. Dice que yo le respondí que, con tal de casarme, aceptaba por lo musulmán, lo católico, lo judío, por donde quiera. Y no es verdad. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud, no estaba ni coqueteando ni buscando marido. Nada de esas cosas. Allí nos conocimos, en 1984, y nos casamos en 1985. Veníamos en el carro de Caracol Radio, al frente del Parque Nacional, y me pidió matrimonio. Yo le respondí que sí. Y después no me decía nada. Al final, nos casamos y nos fuimos de viaje, pero la historia él la cuenta a su manera.