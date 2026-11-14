La jugada de Yahir Acuña: millonarios contratos con bomberos voluntarios. La casa de la suegra era la sede del contratista

La ciudad de Sincelejo, capital de Sucre, tiene su propio cuerpo de bomberos oficiales. Sin embargo, la alcaldía de Yahir Acuña firmó tres contratos con los Bomberos Voluntarios por un presupuesto de más de 7.700 millones de pesos.

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Fueron tres convenios entregados de forma directa por la alcaldía a los Bomberos Voluntarios del municipio que, curiosamente y de acuerdo con los hallazgos de los denunciantes, tienen como sede la casa de la suegra de quien firmó el contrato: el señor Argemiro Babilonia Alarcón.

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Pero hay más. Los contratos establecen una serie de obligaciones para las partes, especialmente para los Bomberos Voluntarios de Sincelejo. Estas condiciones se repiten casi textualmente en los tres documentos. Al menos ocho compromisos llaman la atención, pues exigían una supervisión que, según las denuncias, no se llevó a cabo.

Los contratos se ampararon en un objeto aparentemente loable, pero tan amplio que dificulta verificar su cumplimiento. Contemplan la preparación, capacitación e implementación de los servicios de atención de emergencias en el municipio, así como “garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y la atención de rescates en todas sus modalidades”.

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Para la Alcaldía de Sincelejo, la actividad de bomberos es un “servicio público esencial”, de ahí la necesidad de usar los recursos de la “sobretasa bomberil”, para garantizar la prestación de ese servicio. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía advirtieron que los contratos se celebraron sin exigencias suficientes, especialmente en cuanto a la idoneidad, capacidad e infraestructura del contratista.

La Alcaldía de Sincelejo, bajo la administración de Yahir Acuña, suscribió de forma directa tres contratos con los Bomberos Voluntarios del municipio por un monto superior a los 7.700 millones de pesos, pese a que la ciudad cuenta con su propio cuerpo de bomberos oficiales. Foto: Alcaldía de Sincelejo.

“En el municipio de Sincelejo, el servicio público esencial para la atención y gestión integral del riesgo contra incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia, se presta a través del Cuerpo de Bomberos Oficiales y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios”, señalan los contratos.

Lo peor del asunto es que los tres contratos, el primero firmado el 29 de septiembre de 2023 por 273 millones de pesos; el segundo, del 16 de octubre de 2024, por 5.600 millones; y el tercero, por 2.055 millones, firmado el 10 de septiembre de 2025, quedaron con recursos cuya destinación se desconoce, porque de acuerdo con el denunciante, no llegaron en su totalidad al contratista.

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“A la fecha, el municipio de Sincelejo no habría pagado la totalidad del valor de dichos convenios. Según lo divulgado públicamente, del Convenio No. 004 de 2025 solo se habrían girado 600 millones de pesos, en dos desembolsos de 400 y de 200 millones, de manera que permanecería pendiente un saldo de 1.455 millones de pesos, pese a que el plazo de ejecución vencía el 31 de diciembre de 2025”, dice la denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Los contratos fueron firmados con los Bomberos Voluntarios del municipio y denuncian que los recursos se quedaron en la mitad del camino. Foto: Suministrado a SEMANA API

Los contratos hablan de una interventoría, de un seguimiento y vigilancia que estaría a cargo del secretario de Gobierno del municipio, quien debía “velar por el correcto manejo y ejecución de los recursos”. No obstante, luego de una comunicación con la Alcaldía de Sincelejo, no se conocen reportes o alertas sobre la ejecución de los convenios.

El contrato, por 5.600 millones de pesos y un plazo de ejecución de dos meses, contemplaba fortalecer la capacitación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, no especificaba cuántas personas recibirían la formación, qué contenidos se impartirían ni la duración y modalidad de las jornadas.

El mismo objeto

Uno de los contratos tiene por objeto: “Fortalecer la gestión de conocimiento, reducción y respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sincelejo, para la prestación del servicio público bomberil”, mientras que otro convenio asegura que su finalidad es “fortalecer la capacitación y formación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para la prestación del servicio bomberil en el municipio de Sincelejo”, evidenciando una irregularidad.

De acuerdo con las denuncias conocidas por los investigadores, la sede registrada por los Bomberos Voluntarios de Sincelejo corresponde a la vivienda de la suegra de Argemiro Babilonia Alarcón, quien suscribió los convenios. Foto: Suministrado a SEMANA API

Los tres contratos tienen un año de diferencia; la alcaldía, bajo la administración de Yahir Acuña, y los Bomberos Voluntarios, firmaron un listado de compromisos que los denunciantes no lograron entender, porque resultaron “parecidos”, casi idénticos, principalmente en las responsabilidades de las partes.

Lo que no se entiende y le piden a la Fiscalía investigar es por qué entregar contratos a los Bomberos Voluntarios cuando los oficiales han manifestado reiteradas necesidades para la prestación adecuada del servicio. El otro capítulo de las denuncias está en los incumplimientos de esos pagos.

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Se conoció que en el segundo contrato se alcanzaron a pagar más de 4.000 millones de los 5.600 que se pactaron, y en el último contrato, apenas 600 millones de los 2.055 que quedaron consignados en los convenios entre los Bomberos Voluntarios y la Alcaldía de Sincelejo.

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que los tres acuerdos contractuales se celebraron con recursos de la sobretasa bomberil sin verificar ni exigir condiciones suficientes de capacidad técnica e infraestructura al contratista. Foto: Suministrado a SEMANA API

“Corresponde establecer si esos recursos fueron efectivamente aplicados a fines distintos de los previstos y quiénes, en ejercicio de sus funciones, habrían ordenado o permitido esa aplicación”, advierte la denuncia que llegó a la Fiscalía y que se sumó al inventario de investigaciones contra Yahir Acuña.

Son varias las investigaciones que cursan en contra del excongresista y actual alcalde de Sincelejo. Una por lavado de activos, otra relacionada con parapolítica y cuatro radicados por presuntos hechos de corrupción. Justamente, el escándalo de los contratos con los Bomberos Voluntarios se incluyó en ese listado y promete dejar importantes resultados.

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La Fiscalía decidió trasladar los procesos contra Yahir Acuña de la seccional de Sucre a la Dirección Especializada contra la Corrupción, al considerar necesario que las investigaciones quedaran en manos de fiscales especializados en estos delitos.

Según denunció la Red de Veedurías Ciudadanas, del Convenio No. 004 de 2025, pactado por 2.055 millones de pesos, solo se desembolsaron 600 millones, quedando pendiente un saldo de 1.455 millones cuya destinación se desconoce. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los investigadores continúan recopilando pruebas con el propósito de reunir evidencia suficiente para sustentar el caso ante los jueces y establecer las posibles responsabilidades. En las últimas semanas, agentes de la dirección anticorrupción de la Dijín llegaron a la sede de la Alcaldía de Sincelejo a una diligencia de inspección judicial.

Yahir Acuña volvió a los titulares luego de que el presidente Abelardo De La Espriella lo encaró a un evento donde coincidieron los dos mandatarios. El presidente le dijo al alcalde que “no podía ignorar sus antecedentes e investigaciones por corrupción”. Acuña respondió en un video que publicó en las redes sociales y dijo que “fue intimidado” en ese evento.

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Los tres contratos bajo la lupa de la Fiscalía son piezas clave de la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción que involucran al alcalde Yahir Acuña y por los cuales adelanta diligencias el ente acusador. Además, los funcionarios y contratistas que aparecen en los documentos tendrán que explicar los detalles de esos convenios, la necesidad y los resultados de destinar más de 7.700 millones a los Bomberos Voluntarios, en lugar de entregar los recursos a los bomberos oficiales.

La Alcaldía de Sincelejo recibió preguntas de SEMANA. Solicitaron un cuestionario que respondería el propio mandatario municipal, pero al cierre de esta edición la respuesta no llegó.