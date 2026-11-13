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Aerocivil explica qué sucederá con los vuelos hacia EE. UU. ante la cancelación masiva por falla de comunicaciones

Colombia también quedó afectada por la decisión de bloquear el espacio aéreo estadounidense.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

13 de noviembre de 2026 a las 8:29 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) tomó este viernes ,13 de noviembre, la decisión de cancelar todos los vuelos que salgan y entren del país, debido a una importante falla de comunicaciones, lo que desencadenó el caos en los viajes.

El gobierno estadounidense dijo que planea tener “múltiples” vuelos de deportación a la semana con destino a Venezuela, de acuerdo con una exención a las restricciones de viaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que colocaría a Venezuela entre los principales destinos para las autoridades de inmigración estadounidenses.
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La situación de parálisis aérea afectó a miles de viajeros a nivel mundial y los colombianos no fueron la excepción.

La Aerocivil colombiana explicó que, inicialmente, las autoridades norteamericanas comunicaron que esta limitación va desde las 3:53 de la tarde (hora local) hasta las 11 de la noche de este viernes. Sin embargo, aclararon que este horario puede ser ampliado por la FAA.

¿Qué pasará con los vuelos colombianos desde y hacia Estados Unidos?

La Aerocivil informó que los vuelos internacionales entrantes al espacio aéreo estadounidense podrán retrasarse o reprogramarse; en todo caso serán gestionados y autorizados de manera individual por las autoridades de control de ese país.

Los vuelos en Colombia, tanto nacionales como internacionales hacia otros destinos operan con normalidad. Los pasajeros pueden consultar el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales de cada aerolínea o en las pantallas informativas de los aeropuertos.

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