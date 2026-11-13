Avianca permitirá cambio de fecha para estos vuelos por las restricciones aéreas en EE. UU.

La aerolínea Avianca se pronunció respecto a las medidas que tomará para sus usuarios debido a las restricciones aéreas temporales en Estados Unidos hoy, 13 de noviembre de 2026.

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“Los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Estados Unidos los días 13 y 14 de noviembre hasta las 11:59 p.m. (hora Colombia) podrán modificar su fecha de viaje para volar hasta 15 días después sin cobro de penalidad”, explicó el comunicado oficial de la aerolínea.

La aerolínea se pronunció respecto a las medidas que tomará para los usuarios afectados. Foto: Avianca

No obstante, Avianca aclaró que la alternativa para los pasajeros afectados por esta contingencia estará sujeta a la disponibilidad de los vuelos.

Asimismo, la aerolínea informó que los pasajeros cuyos itinerarios tengan cambios recibirán información sobre los ajustes y alternativas disponibles para sus planes de viaje.

¿Por qué hay una restricción aérea en Estados Unidos?

En la tarde del viernes 13 de noviembre, la Federal Aviation Administration (FAA) ordenó mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar desde los aeropuertos de Estados Unidos debido a unos problemas de comunicación que afectaron algunos centros de control de tráfico aéreo.

La restricción respondió a una preocupación de seguridad por parte de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, los técnicos de la FAA siguen trabajando para identificar el origen de la falla.

Frente a esta situación, la aerolínea colombiana aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que se encuentra trabajando de manera coordinada con las autoridades aeronáuticas y aeropuertos involucrados.