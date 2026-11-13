“Me diste la primera oportunidad”: sentidas palabras de Silvestre Dangond tras la muerte de querido artista vallenato

El folclor vallenato atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento del reconocido corista Julio Morillo en Valledupar.

La noticia generó múltiples reacciones en el gremio musical, destacando la de Silvestre Dangond, quien compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo al músico por haberle dado su primera oportunidad en un estudio de grabación cuando apenas era un niño.

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Julio Morillo fue una pieza fundamental detrás de algunas de las producciones más importantes de la música colombiana. A lo largo de su trayectoria profesional, se destacó por su talento vocal y su capacidad para acompañar a las grandes leyendas del género.

Morillo compartió tarima y estudios de grabación con figuras históricas como Diomedes Díaz y Jorge Oñate, ganándose el respeto de colegas, productores y seguidores por su disciplina y aporte al vallenato.

Su partida deja un vacío irremplazable entre los músicos de la región Caribe, quienes lo veían como un maestro y referente en el arte de hacer coros y dirigir voces.

La confirmación de su muerte llegó inicialmente a través de su entorno familiar. De acuerdo con lo publicado en redes sociales por su hijo, Julio César, el músico falleció tras enfrentar un complejo cuadro médico que obligó a su hospitalización.

Según han reportado fuentes cercanas al artista, Morillo fue trasladado recientemente a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, debido a complicaciones derivadas de un diagnóstico de cáncer que le había sido detectado hace algunas semanas.

Entre las diversas manifestaciones de afecto que inundaron las redes, llamó especialmente la atención la publicación de Silvestre Dangond.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante urumitero reveló una anécdota poco conocida sobre sus inicios en la industria y el papel determinante que jugó Morillo en su vida.

Dangond recordó con nostalgia el momento en que dio sus primeros pasos frente a un micrófono profesional, cuando apenas tenía 14 años y buscaba abrirse camino en la música:

“Mi querido Julio Morillo. Tenía apenas 14 años cuando me diste la primera oportunidad de entrar a un estudio de grabación. Fuiste la primera persona que confió en mí, que dirigió mi canto y me acompañó en aquella primera canción que grabé para una audición de Los Pelaos”, escribió el intérprete de Las locuras mías.

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En su mensaje, el artista enfatizó que aquel gesto desinteresado marcó el punto de partida de toda su trayectoria, reiterando su gratitud hacia quien fuera su primer guía en el estudio:

“Quizá para muchos fue un momento más, pero para mí fue el comienzo de un camino. Nunca voy a olvidar que creíste en mí cuando apenas empezaba a soñar con la música. Gracias por esa primera oportunidad y por tu confianza. Hoy me queda la gratitud y el recuerdo de alguien que siempre tendrá un lugar especial en mi vida”.

La publicación de Dangond rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores y colegas del género, quienes se sumaron a las condolencias para la familia Morillo y destacaron la importancia de reconocer en vida y tras su partida a los músicos que construyen el folclor desde el respaldo vocal.