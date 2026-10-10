Estos son los expedientes judiciales contra Yahir Acuña, el cacique de Sucre, investigado por corrupción y relaciones con paramilitares

Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, ha estado desde hace años en medio de la polémica y los cuestionamientos. Tiene dos delicadas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y acumula 13 procesos por corrupción. Sin embargo, fue el presidente Abelardo De La Espriella quien lo puso en la palestra pública cuando afirmó, haciendo referencia al dinero que gira el Gobierno para el municipio, que “no pondrá usted sus manos sobre la plata (…) bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”.

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En esa coyuntura, SEMANA revela los expedientes contra Acuña en la Corte Suprema de Justicia, que lo tienen contra las cuerdas, y en buena medida justifican los duros cuestionamientos del presidente De La Espriella.

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El primero de ellos se adelanta por enriquecimiento ilícito de servidor público y está en el despacho del saliente magistrado de la Sala de Instrucción Francisco Javier Farfán. Acuña no ha podido justificar un incremento patrimonial de cerca de 2.000 millones de pesos, para la época que era congresista, y que compromete directamente a su expareja, Milene Jarava, quien fue candidata a la Gobernación de Sucre y representante a la Cámara.

La génesis de esta acusación viene de la reconocida mermelada del expresidente Juan Manuel Santos con la que, a punta de contratos, lograba torcer la voluntad de los congresistas, según la denuncia, de la mano del entonces secretario general, el caucano Aurelio Iragorri.

La acusación contra Acuña que avanza en la Corte Suprema señala que “se ha beneficiado y enriquecido de manera ilícita, obteniendo millones de dólares en propiedades producto de contratos. De la noche a la mañana ha adquirido propiedades a su nombre de personas de su confianza en el departamento de Bolívar y Sucre”.

Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, enfrenta múltiples investigaciones por corrupción y procesos en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Cortesía Alcaldí­a de Sincelejo

La Corte Suprema tiene documentado, año por año, mientras Acuña fue congresista, cómo aumentaba su patrimonio por encima de los ingresos como parlamentario, esto es desde 2010 hasta 2019, donde, según las cuentas, no tiene cómo justificar 1.928 millones de pesos.

El expediente contra Acuña no se va por las ramas: “Se evidencia que, tal como se desprende del Dictamen Pericial, Yahir Fernando Acuña Cardales obtuvo un incremento patrimonial de forma constante y sucesiva entre los años 2010 y 2019, sin que ello corresponda a la remuneración de su actividad como representante, ni a actividades particulares de otra índole que hubiese podido ejercer de forma lícita en dicho periodo”.

La Corte, con base en la investigación, advierte que “se puede colegir que el procesado Acuña Cabrales posiblemente incurrió, y de manera dolosa, en la conducta punible que se le endilga (…) tenía la capacidad de gestionar recursos para la región que representaba”. Ahí se habría dado el incremento injustificado de su patrimonio.

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De forma simultánea, su expareja, Milene Jarava, que para ese entonces era congresista, está siendo investigada por los mismos hechos, con el Radicado 53.590. “Quienes al ser esposos, no solo comparten un grupo familiar próximo, sino que pueden tener bienes o propiedades en común, así como actividades productivas o de cualquier otra naturaleza que representen ingresos para la sociedad conyugal que tenían vigente”, advierte el expediente en poder de SEMANA.

Vale la pena recordar que en 2015, siendo Acuña congresista y su pareja Jarava candidata a la Gobernación de Sucre, a menos de 48 horas de las elecciones regionales, fue detenido en la carretera que conduce de Corozal a Sincelejo, con la nada despreciable suma de 480 millones de pesos en efectivo.

En el expediente, Acuña se ha defendido y sostiene que su incremento patrimonial se puede justificar en la reposición de votos que ha recibido de las campañas de 2010, 2014 y 2019, y de negocios “como préstamos con personas naturales, compra y venta de ganado, vehículos, etc.; que no necesariamente pasan por el sistema financiero”.

En 2015, apenas 48 horas antes de las elecciones regionales en las que su exesposa, Milene Jarava, era candidata a la gobernación, Yahir Acuña fue detenido con 480 millones de pesos en efectivo. Foto: Colprensa

El despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán el pasado 3 de septiembre lo calificó como “presunto autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva”.

Los rastrojos

El otro expediente que retumba en la Corte Suprema de Justicia es por el delicado delito de concierto para delinquir, en el cual es señalado por presuntas relaciones con reductos paramilitares de los Rastrojos, que operaban en Sucre.

Los expedientes del alto tribunal salpican a su expareja, Milene Jarava, por presuntas irregularidades patrimoniales simultáneas. Foto: COLPRENSA

Esta investigación lleva más tiempo en alto tribunal, pero por las contundentes pruebas el magistrado ponente César Reyes solicitó que se hiciera efectiva una medida de aseguramiento, que la sala negó. En este caso, el grupo criminal habría apoyado su campaña a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014.

Fue el mismo exjefe de los paramilitares Salvatore Mancuso quien señaló directamente a Acuña de su relación con estos grupos criminales y hasta afirmó que formaba parte de un grupo “antirrestitución de tierras”.

Según el expediente, hay otro paramilitar llamado Juan Manuel Borré, quien reconoció haber participado en 174 homicidios, y también señaló directamente a Acuña: “Es un cacique político en la Costa, en Sucre, en Bolívar y en Córdoba, se van a dar de cuenta si miran ahí unas restituciones de tierra que fueron asesinados en San Onofre, Sucre, ahí hasta aparecen en la revista SEMANA del año 2012 que salieron, esos homicidios fueron organizados entre Yahir Acuña con nosotros” (sic).

Tal como está siendo investigado Yahir Acuña en la Corte Suprema, también lo está su expareja. Este es el registro de presunto enriquecimiento ilícito del excongresista. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Borré incluso lo señala de alianzas por el poder político y hasta del asesinato de un concejal en el municipio de Pradera, “ordenado por ellos”.

Plan de alimentación Escolar

Como funcionario público, Acuña también está siendo investigado en la Procuraduría por un asunto tan delicado e indignante como es robarse la plata para la alimentación de los niños a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE). El asunto que está en indagación desde el 19 de noviembre de 2025 busca establecer si existieron exigencias de dádivas e incremento patrimonial injustificado.

En un video quedó registrado cómo Acuña explica la forma de robarse el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Foto: Suministrado a SEMANA API

Pero lo que más ha generado rechazo es un video que se convierte en prueba y deja ver el oscuro manejo del PAE por parte de Acuña. El asunto es tan grave que el pasado 7 de abril el consorcio PAE Universal suspendió temporalmente el servicio, reportando que la Alcaldía le adeudaba más de 31.599 millones de pesos.

En el video, Acuña da una especie de master class de cómo asaltar los recursos públicos: “Mira cómo se roba: 2.000 millones son de ellos, de utilidad desde el día cero. 2.000 barras más los intereses, 2.500. 1.000 me deja a mí para el pago de nómina. Pero yo sí le dije: “Marica, dame siquiera algo”. De ahora en adelante, 2.000; ahora yo soy el que me saco 2.000 a partir del mes de julio. Lo que facturo apenas se va a presentar porque la seguridad social es de 800 millones; se subió porque me tocó meter gente. Se subió a 500 y pico millones. Entonces… como entra con 2.000 barras, más los 1.000 que me quedan a mí y los intereses, son 3.500. Pongamos que la factura vale 8.000 millones, quedan 4.500 millones de abono a la deuda, todo es para ellos, entonces yo tengo que buscarme la plata semanal para el funcionamiento del PAE y la nómina, que me la devuelven cuando ya está la factura”.

El mismo Salvatore Mancuso acusó a Yahir Acuña de haber sostenido acuerdos con los paramilitares. Lo señaló por conformar un bloque antirrestitución de tierras. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA-API/ Lina Gasca-Colprensa

Corrupción, nexos con criminales, robo de la alimentación de los menores son algunos de los cuestionamientos del todopoderoso de Sucre, Yahir Acuña; pero, aunque las investigaciones están abiertas y los expedientes tienen pruebas suficientes, no ha llegado una sentencia diferente a la lanzada por el presidente De La Espriella, que no le dejará tocar el dinero de la gente.