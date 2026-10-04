Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, le responde a Abelardo De La Espriella por afirmaciones en su contra

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, le respondió este domingo al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, luego de que este difundiera en redes sociales un video del encuentro que sostuvieron en el municipio de Coveñas.

“No puedo ignorar sus antecedentes”: el fuerte mensaje de Abelardo De La Espriella a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

Allí, el jefe de Estado le manifestó sus reparos frente a los antecedentes e investigaciones que rodean su trayectoria pública.

“En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos: mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”, indicó el jefe de Estado.

Aseguró que durante ese encuentro también le formuló una pregunta: “¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, manifestó, al tiempo que señaló: “No condeno ni reemplazo a los jueces, pero tampoco cierro los ojos”.

“Sincelejo y Sucre tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes. No confío en malas prácticas para el manejo de la plata pública”, indicó.

En su respuesta, a través de un video de 12 minutos, Acuña aseguró que dicha grabación fue editada y manipulada digitalmente para ocultar abusos de poder y violaciones a los códigos disciplinarios y penales en Colombia.

El mandatario local solicitó formalmente que se publique el video completo para que el país conozca lo sucedido en dicho espacio y relató que durante el evento fue permanentemente custodiado e intimidado por un civil armado con arma larga.

“Tuve que levantar mis manos porque hombres armados se colocaban detrás de mí”, afirmó, explicando que se le arrebató su derecho legítimo a la réplica, al disenso y a la contradicción bajo la amenaza de ser expulsado del recinto.

La gestión de Yahir Acuña en la Alcaldía de Sincelejo está marcada por las alertas judiciales y la crisis del PAE

Acuña se refirió a la contradicción del presidente De La Espriella, tras revelar unas declaraciones en campaña en las que el entonces candidato lo calificaba de “valiente” en comparación con otros líderes políticos y elogiaba los exitosos resultados del programa de seguridad en Sincelejo.

El alcalde cuestionó por qué la postura del jefe de Estado cambió drásticamente en tan poco tiempo, sugiriendo que se le intenta juzgar por los resultados electorales de la ciudad.

También defendió con firmeza su gestión, señalando que Sincelejo pasó de ser la ciudad más insegura de Colombia y la número 25 en el mundo a convertirse en la ciudad más segura del país.

Este logro, según detalló, es el resultado de un trabajo articulado contra estructuras criminales como el Clan del Golfo y Los Norteños, registrando la menor cantidad de homicidios acumulados en tres años en todo el territorio nacional.

Asimismo, exigió que se respete a la Fuerza Pública y que no se la instrumentalice políticamente.

Respecto a su situación jurídica, que fue criticada por el mandatario colombiano, el alcalde aclaró que, si bien existe un llamado a juicio en su contra, este no se encuentra en firme debido a un recurso de reposición.

Recordó además que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció de manera autónoma, absteniéndose de dictar medida de aseguramiento en su contra, decisión que él acató con respeto institucional.

Además, criticó el “sesgo moral” del Gobierno, argumentando que no debe haber “investigados de primera y de segunda”. Mencionó que funcionarios del actual gabinete, como la viceministra de Defensa y el ministro de Vivienda, también gozan del principio de presunción de inocencia.