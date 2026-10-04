“¡Bravooo!”: la emoción con la que la alcaldesa de Puerto Escondido recibió el anuncio de recursos para su municipio

La alcaldesa de Puerto Escondido, Córdoba, Ivys Marzola Redondo, celebró el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre la asignación de recursos para construir una cancha sintética en el municipio.

En el video en el que se ve su reacción, que fue publicado por El Meridiano, la mandataria levanta los brazos, celebra y grita “¡Bravooo!“, mientras escucha al presidente decir: “Puerto Escondido: cancha sintética con graderías y zona de esparcimiento en el barrio Ciudad Futuro. Ahí van 7.677 millones de pesos. ¿Cómo la ves?“.

“Mi sueldo como presidente no me pertenece”: Abelardo De La Espriella donará su salario para dos causas sociales

Las palabras del mandatario corresponden a un discurso que dio el sábado 3 de octubre en Montería, luego de inaugurar una nueva conexión aérea para esa capital y anunciar el descongelamiento de recursos para la región, que estaban guardados en una fiducia por parte de la UNGRD.

Se trata de 380.000 millones de pesos, que se destinarán a diferentes obras públicas en Córdoba, entre ellas, las de Puerto Escondido.

En un mensaje difundido por la Alcaldía del municipio, Marzola Redondo aseguró que el proyecto había sido radicado ante el Ministerio del Deporte y que la asignación permitirá avanzar en la construcción del escenario y de zonas de esparcimiento al aire libre. “Hoy celebramos una asignación de los recursos del Gobierno nacional para hacer realidad la construcción de la cancha sintética”, resaltó.

La obra hacía parte de las solicitudes que la alcaldesa había planteado al Ejecutivo. El 11 de septiembre, medios regionales informaron que Puerto Escondido buscaba financiación nacional para tres proyectos: una cancha sintética, una pista de patinaje y un hospital. La administración señaló entonces que las iniciativas estaban en fase tres.