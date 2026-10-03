“Mi sueldo como presidente no me pertenece”: Abelardo De La Espriella donará su salario para dos causas sociales

El presidente Abelardo De La Espriella anunció en Montería que destinó su segundo salario como mandatario a dos causas sociales que, según explicó, tienen como propósito generar oportunidades y acompañar a sectores que atraviesan situaciones difíciles.

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El anuncio fue realizado durante su visita a la capital de Córdoba, donde el presidente destacó que los recursos serán dirigidos, por una parte, a respaldar el viaje de 92 jóvenes que obtuvieron la oportunidad de viajar a Europa y, por otra, a apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Mi sueldo como Presidente no me pertenece: le pertenece a las causas que de verdad transforman vidas.



En mi amada Montería entregué mi segundo salario para respaldar dos causas que representan esperanza y futuro: el sueño de 92 jóvenes que se ganaron la oportunidad de viajar a… pic.twitter.com/J2x0gMwopP — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

“Mi sueldo como presidente no me pertenece: les pertenece a las causas que de verdad transforman vidas”, afirmó al referirse a la decisión.

El apoyo a los jóvenes está relacionado con una iniciativa que les permitirá viajar al continente europeo, una experiencia que el mandatario presentó como una oportunidad para ampliar sus horizontes, conocer otros contextos y acceder a nuevas experiencias que puedan contribuir a su formación y futuro.

La segunda destinación estará enfocada en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. De La Espriella resaltó la necesidad de acompañarlas durante el proceso y aseguró que su intención es contribuir a una causa que considera prioritaria.

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“A quienes acompañamos con el corazón para recordarles que en esta batalla nunca estarán solas”, señaló.

La decisión de entregar parte de sus ingresos personales para estas iniciativas fue presentada por el mandatario como una forma de convertir sus compromisos en acciones concretas. En ese sentido, insistió en que la responsabilidad de un gobernante también debe reflejarse en hechos.

El presidente Abelardo De La Espriella durante un evento en la ciudad de Montería, Córdoba. Foto: Presidencia

“La palabra empeñada se honra con hechos”, afirmó.

Abelardo De La Espriella destacó su vínculo con Montería al referirse a la ciudad como su “amada Montería” y aprovechó el pronunciamiento para reafirmar su compromiso con las causas sociales.

Al finalizar su declaración, el presidente utilizó una de las expresiones con las que suele reforzar su mensaje de compromiso: “El Tigre tiene palabra y la cumple siempre”.