Un intento de atentado contra el peaje El Contadero, ubicado en el departamento de Nariño, fue frustrado por tropas del Ejército Nacional. Durante el episodio, registrado en la noche del martes 17 de noviembre, uno de los presuntos responsables murió luego de que se activara accidentalmente un explosivo que, al parecer, pretendía ubicar en las instalaciones.

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De acuerdo con el reporte de la Tercera División del Ejército, el hecho ocurrió cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el sector donde está ubicada la estación de peaje, sobre el corredor vial que comunica a Pasto con Ipiales, en la vía hacia la frontera con Ecuador.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, los sujetos habrían tenido la intención de instalar un artefacto explosivo improvisado. Sin embargo, al percatarse de la presencia de uniformados que adelantaban labores de vigilancia, emprendieron la huida.

En medio de la situación se produjo la detonación del dispositivo, que ocasionó la muerte de uno de los hombres. El segundo implicado habría logrado escapar del lugar, por lo que las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer su paradero.

Peaje. Imagen de referencia. Foto: Foto redes sociales API

El teniente coronel Luis Erazo Arteaga, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 20, explicó que la reacción de los militares permitió impedir que se concretara la acción contra la infraestructura.

La Tercera División señaló que, tras lo ocurrido, las unidades militares reforzaron su presencia en el sector para mantener las condiciones de seguridad y evitar nuevas situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes y viajeros.

La Concesionaria Vial Unión del Sur, responsable de la operación del corredor Rumichaca-Pasto, también se pronunció sobre lo ocurrido y rechazó el intento de ataque contra la infraestructura.

La empresa confirmó que no se reportaron personas lesionadas entre sus trabajadores, los usuarios de la carretera ni los habitantes de las comunidades cercanas al peaje.

Un aspecto particular de este caso es que la estación de El Contadero todavía no se encuentra en funcionamiento, debido a que hacen falta obras para completar el proyecto vial en este sector.