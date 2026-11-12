Arribaron 65.000 barriles de gasolina a Tumaco para garantizar el abastecimiento de tres zonas de Nariño

Un nuevo cargamento de 65.000 barriles de gasolina llegó a la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, en Nariño. El combustible fue transportado por el buque Alfred N., procedente de Houston, Estados Unidos, y permitirá continuar con el abastecimiento de las zonas 1, 2 y 3 del departamento.

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La operación se desarrolla mediante la coordinación entre la comunidad marítima y portuaria, con el acompañamiento de la Dirección General Marítima (Dimar), que participa en las diferentes etapas de recepción y transferencia del combustible.

Arley Silva, gerente de operaciones de Tumaco Pacific Port, afirmó que “en el puerto seguimos trabajando para que el combustible llegue de forma normal y regular a las estaciones de servicio que dependen del Puerto. Seguimos con una operación ciento por ciento confiable, con cero accidentes y con la continua colaboración y apoyo de la Autoridad Marítima, Dimar”.

El combustible fue transportado por el buque Alfred N., procedente de Houston, Estados Unidos. Foto: Suministrada - API

A través de la Capitanía de Puerto de Tumaco, la Dimar participa en las reuniones de coordinación previas, supervisa las maniobras de atención del buque y verifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas para estas actividades.

El capitán de puerto de Tumaco encargado, teniente de fragata Daniel Felipe Guerrero Pinto, señaló que “la llegada de este cargamento refleja la capacidad operativa y de coordinación existente en el puerto de Tumaco. Como Autoridad Marítima continuamos acompañando estas operaciones estratégicas para la región, velando por que se desarrollen bajo condiciones seguras y en cumplimiento de la normativa vigente”.

El procedimiento incluye acuerdos entre los representantes del puerto, el Load Master, el inspector de Dimar y el equipo del mayorista encargado de recibir el producto. Posteriormente, se toman muestras para verificar su cantidad y calidad, se conectan las mangueras certificadas y se establece la comunicación entre el buque y la planta.

La transferencia comienza cuando la terminal confirma que el sistema está listo para recibir el combustible. Durante el proceso se realizan controles de calidad y seguimiento a la marcación del producto.