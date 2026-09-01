Puerto de Tumaco aumenta movilización de combustibles y supera los 762.000 barriles en 2026

El puerto de Tumaco registró un aumento en el volumen de combustibles recibidos durante 2026. La Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A. recibió aproximadamente 483.000 barriles netos durante 2025, mientras que en los primeros ocho meses de este año la cifra superó los 762.000 barriles.

El volumen acumulado representa un crecimiento del 57,8 % frente al cierre de 2025 y refleja el comportamiento de las operaciones de movilización de hidrocarburos a través de la terminal portuaria, destinadas al abastecimiento energético de la región Pacífica.

Guillermo Londoño, gerente de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, se refirió al resultado acumulado y señaló que “estamos optimistas con el cumplimiento estricto del ‘Plan de Abastecimiento’ del Ministerio de Minas porque así se puede garantizar la seguridad energética del departamento de Nariño, en articulación con las entidades competentes como la Dirección General Marítima, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

En el marco de estas operaciones, el buque ‘Mockingbird’, de bandera de Singapur, arribó a Tumaco para realizar una operación de cabotaje procedente de Buenaventura. La embarcación descargó combustibles por primera vez en el puerto nariñense y transportó 60.000 barriles de hidrocarburos, de los cuales 25.000 correspondieron a gasolina y 35.000 a diésel.

El buque ‘Mockingbird’, de Singapur. Foto: Suministrada / Sociedad Portuaria - API

La Autoridad Marítima Colombiana supervisó la operación mediante el monitoreo del tránsito marítimo, el acompañamiento a las maniobras de las embarcaciones y la verificación de las condiciones de seguridad y protección ambiental.

Al respecto, el capitán de Puerto de Tumaco, capitán de fragata Julián Alejandro Salgado Mesa, señaló que “el fortalecimiento de la actividad portuaria en Tumaco está respaldado por el monitoreo permanente del tránsito marítimo, el acompañamiento a las maniobras de las embarcaciones, la verificación de las condiciones de seguridad y las acciones para la protección del medio marino. Esto permite desarrollar operaciones seguras y eficientes que consolidan al puerto como un punto estratégico para la región”.

Guillermo Londoño, gerente de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, y el capitán de Puerto de Tumaco, capitán de fragata Julián Alejandro Salgado Mesa. Foto: Suministrada / Sociedad Portuaria - API

Asimismo, para la segunda semana de septiembre de 2026 se espera el arribo del buque ‘Willard J.’, de bandera de las Islas Marshall, procedente de Cartagena, con escala en Buenaventura. La embarcación transportará 70.000 barriles de combustible: 25.000 de gasolina y 45.000 de diésel.

Con esta operación, el buque completará 26 operaciones realizadas en Tumaco desde 2025 hasta la fecha.