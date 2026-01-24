Economía

Puerto de Tumaco registra exportaciones históricas de aceite crudo de palma en enero

Cuatro buques-barcazas movilizaron cerca de 10.000 toneladas en un solo mes, un volumen sin precedentes para el terminal del Pacífico colombiano.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 6:47 p. m.
El puerto de Tumaco alcanzó en enero un registro histórico en sus más de seis décadas de operación al atender la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma. La operación, realizada por la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port, permitió movilizar cerca de 10.000 toneladas en un solo mes, una cifra inédita para este terminal del Pacífico colombiano.

El volumen exportado contrasta con la dinámica tradicional del puerto, donde usualmente se despachaba un buque de aceite de palma cada dos meses. La actividad registrada en enero evidenció un aumento sustancial en la capacidad operativa y logística, así como en la disponibilidad de personal para atender maniobras de mayor escala.

Las exportaciones tuvieron como destinos México, Estados Unidos y África, ampliando el alcance internacional de un producto cultivado y producido en la región. De manera paralela, el municipio de Tumaco cuenta actualmente con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, lo que fortalece la capacidad productiva del territorio.

Este incremento en la actividad portuaria se reflejó en la generación de empleo y en el aumento de la planta de personal, tanto directa como indirecta, con prioridad para la mano de obra local. La operación logística es liderada mayoritariamente por trabajadores del municipio.

El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, señaló que “llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.

Silva indicó que, pese a los riesgos operativos asociados a la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades permitió desarrollar la operación sin incidentes. “Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.

El directivo también atribuyó el resultado al acompañamiento institucional del Gobierno nacional. “Agradecemos al Gobierno por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó.

Con este desempeño, el puerto de Tumaco inicia 2026 con un aumento en la confianza de los mercados internacionales y con una mayor capacidad operativa para el comercio exterior colombiano.

