Colombia pone en marcha una ruta marítima de combustibles entre Cartagena y Tumaco, fortaleciendo la seguridad energética del suroccidente

Colombia puso en marcha una nueva ruta marítima para el transporte de combustibles desde la refinería de Cartagena hasta el puerto de Tumaco, con el objetivo de mejorar el suministro en el suroccidente del país y optimizar los costos logísticos.

El inicio de esta operación se concretó con la llegada de la embarcación Willard J, que transportó 97.000 barriles de combustible. Este esquema permite que el producto salga desde el Caribe, cruce el canal de Panamá y regrese al territorio nacional por el Pacífico, facilitando el abastecimiento en departamentos como Nariño, Putumayo, Amazonas y Guainía.

De acuerdo con Julián Flores, director de hidrocarburos, “el combustible sale desde la refinería de Cartagena, pasa por el canal de Panamá y retorna al país hacia Buenaventura y Tumaco, abasteciendo el suroccidente y el sur del país. Esto complementa la logística histórica de ductos, que resulta más costosa y demorada”.

El funcionario agregó que el transporte marítimo permite reducir costos y garantizar disponibilidad. “El transporte marítimo es más económico, lo que ayuda a proteger el precio del combustible, pero lo más importante es garantizar su disponibilidad para la actividad diaria, el transporte y la maquinaria”, señaló.

Desde el puerto de Tumaco, Arley Ernesto Silva indicó que “la llegada de una embarcación con 97.000 barriles garantiza el abastecimiento del departamento y dinamiza la economía local”.

Por su parte, Carlos Jaimes afirmó que “es un hito porque nos permite tener dos fuentes marítimas de abastecimiento hacia Tumaco: desde Buenaventura y desde Cartagena”.

Ecopetrol también participó en la adecuación de la infraestructura. Según Víctor Alejandro Uribe, “se acondicionó la refinería de Cartagena para cargar el buque con combustible y transportarlo hasta Tumaco”.