Dos puertos colombianos en el Top de los mejores 10 de América Latina y el caribe: ¿Cuáles son?

Colombia volvió a posicionar dos de sus principales terminales marítimas entre las más eficientes de América Latina y el Caribe. Así lo revela la sexta edición del Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI 2025), elaborado por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence, que evaluó más de 400 puertos de todo el mundo con base en el tiempo de permanencia de los buques y la eficiencia de sus operaciones.

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De acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Asuntos Logísticos de Analdex, en Colombia, el Puerto de Cartagena se ubicó en el cuarto lugar de América Latina y el Caribe y ascendió hasta la posición 42 del escalafón mundial. Buenaventura, por su parte, conservó un lugar dentro del grupo de los diez mejores puertos de la región al ocupar la décima casilla, aunque descendió del puesto 28 al 77 en la clasificación global y perdió ocho posiciones a nivel regional frente al informe anterior.

El informe también muestra avances para otros terminales colombianos. Santa Marta alcanzó el puesto 17 entre los puertos latinoamericanos y el lugar 141 a nivel mundial, mientras que Barranquilla se ubicó en la posición 29 regional y 187 global. Turbo, por su parte, ocupó el puesto 49 en América Latina y el Caribe y el 321 en el mundo.

El Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores 2025 evaluó más de 400 terminales portuarias en todo el mundo. Foto: PUERTO DE SANTA MARTA

En el ámbito regional, el liderazgo fue para el puerto de Posorja, en Ecuador, que además se consolidó como el único terminal latinoamericano dentro de los 20 mejores del mundo. A nivel global, el predominio continúa siendo asiático. Los puertos chinos de Fuzhou y Dalian ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente, ratificando el liderazgo de esa región en materia de eficiencia portuaria.

En América Latina y el Caribe, detrás de Posorja se ubicaron Coronel (Chile) e Itapoá (Brasil), mientras que Cartagena ocupó el cuarto lugar regional tras incrementar su puntaje CPPI de 64 a 75 puntos frente a la edición anterior. El quinto puesto fue para Paita (Perú), seguido por Callao (Perú), Ensenada (México), Altamira (México) y Chancay (Perú), que ingresó por primera vez al grupo de los diez puertos mejor posicionados de la región.

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El análisis de Analdex recuerda que el CPPI evalúa la eficiencia operativa de los puertos de contenedores a partir del tiempo que los buques permanecen en puerto y de variables asociadas a las operaciones portuarias y a la atención de las naves. Por ello, el índice no incorpora indicadores relacionados con las operaciones terrestres para la entrega y retiro de contenedores.

El documento también señala que la importancia del índice ha aumentado durante los últimos años debido a las disrupciones que han enfrentado las cadenas globales de suministro. Entre los factores que han incidido en el desempeño portuario menciona la pandemia de covid-19, los episodios de congestión en los principales puertos, las variaciones en la demanda del transporte marítimo de contenedores, así como desvíos de rutas por factores geopolíticos y eventos climáticos.

Los puertos chinos de Fuzhou y Dalian ocuparon el primer y segundo lugar del ranking. Foto: AP

Según el informe, la serie histórica del CPPI permite analizar la evolución del desempeño de los puertos, su capacidad de respuesta frente a choques externos y comparar su comportamiento con terminales de características similares.

Asimismo, se ha consolidado como una herramienta para observar el estrés de las cadenas de suministro, dada la relación entre el tiempo de permanencia de los buques, la congestión portuaria, la confiabilidad de los itinerarios y la capacidad efectiva del transporte marítimo.