Gremio de empresas de aplicaciones e innovación en América Latina anunció la nueva junta directiva para 2026 - 2027

El gremio de empresas de aplicaciones e innovación más antiguo de América Latina tiene nueva dirección. Alianza In Colombia anunció la conformación de su Junta Directiva 2026-2027, integrada por directivos de Uber, DiDi, Rappi, Binance y Bitso, compañías que concentran buena parte del tráfico de la economía digital en el país.

E-Commerce Day: una cita obligada para empresas y emprendedores, ¿por qué?

La junta quedó presidida por Stephanie Plata, gerente de Políticas Públicas de Uber en Colombia y actual presidenta de la Junta Directiva de Alianza In Colombia. La acompañan Carlos Castellanos, director de Relaciones con Gobierno de DiDi para la Región Andina; Juan Sebastián Rozo, asesor de asuntos públicos de Rappi; Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia y el norte de América Latina; y Juanita Rodríguez, directora general de Bitso Colombia.

El nuevo cuerpo directivo tendrá como tarea central fortalecer el diálogo del sector con el Gobierno Nacional, el Congreso, los gobiernos locales y la sociedad civil, en un momento en que el debate sobre la regulación de plataformas digitales gana terreno en la agenda pública.

Además, deberán contribuir a una mayor comprensión sobre el impacto que las plataformas digitales tienen en la vida cotidiana de millones de colombianos, promover reglas claras que combinen innovación y protección social; y acompañar la expansión de nuevas tecnologías y servicios que están transformando la economía del país.

La avanzada tecnología que utiliza el VAR en el Mundial 2026 para detectar fueras de juego con precisión milimétrica

A su vez, la nueva Junta liderará la agenda del gremio con foco en consolidar el papel de la economía digital en el desarrollo del país, impulsando la innovación responsable, la inclusión financiera y la generación de oportunidades para que más colombianos accedan a los beneficios sociales y económicos de la tecnología.

José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, explicó que “Hemos abierto caminos en Colombia para que la innovación, la economía de mercado y la inclusión se complementen. El gran desafío hacia adelante es seguir ampliando la conciencia, tanto en la sociedad como en las instituciones, sobre el valor que la economía digital aporta en términos de inclusión, oportunidades y desarrollo”.

Alianza In Colombia representa a empresas de diversos sectores de la economía digital y fomenta un ecosistema de innovación sustentado en el diálogo, la libre competencia, la libertad de elección y el desarrollo de soluciones tecnológicas responsables que impulsen el crecimiento económico y social del país.