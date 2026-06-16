¿Descargó alguna de estas aplicaciones? Por esta razón su dispositivo y sus cuentas bancarias están en riesgo

Parece que los delincuentes no tienen límites cuando se trata de desarrollar estrategias fraudulentas para afectar a los usuarios y apoderarse de información sensible. Su objetivo es acceder a datos personales y cuentas bancarias para cometer fraudes, realizar estafas y suplantar la identidad de sus víctimas.

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A través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas masivas, los delincuentes recurren a todo tipo de artimañas para engañar a los usuarios y hacer que caigan en sus trampas. Sin embargo, una de las modalidades que más preocupa es la relacionada con las aplicaciones móviles, ya que estas pueden ser manipuladas de tal forma que la víctima no perciba el riesgo hasta que sea demasiado tarde.

La empresa de ciberseguridad ESET advirtió que muchas de estas aplicaciones maliciosas se hacen pasar, incluso por plataformas reconocidas o utilizan nombres similares a servicios populares con el fin de generar confianza entre los usuarios y lograr que sean instaladas sin despertar sospechas.

Aplicaciones falsas podrían afectar a los usuarios y vaciar cuentas bancarias. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Ante la creciente preocupación por la seguridad digital, las VPN han ganado popularidad como una herramienta que ayuda a proteger las conexiones a internet. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden navegar con una capa adicional de privacidad y reducir el riesgo de que sus dispositivos sean vulnerados por ciberdelincuentes.

No obstante, algunas aplicaciones fraudulentas han comenzado a aprovechar la confianza que generan estos servicios. Aunque se presentan como plataformas seguras y confiables, su verdadero objetivo es acceder a datos financieros y facilitar el robo de dinero de las cuentas bancarias de los usuarios.

El phishing es una técnica una empleada por los delincuentes para robar datos personales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas son las ‘apps’ que debería desinstalar

La empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre la presencia de varias aplicaciones que se presentan como servicios VPN legítimos, pero que en realidad podrían representar un grave riesgo para la seguridad de los usuarios. Según la compañía, quienes tengan instaladas estas herramientas deberían eliminarlas cuanto antes, ya que podrían comprometer información personal y el acceso a servicios financieros.

De acuerdo con la alerta, estas aplicaciones fraudulentas funcionan de manera encubierta una vez son descargadas, convirtiendo los dispositivos en intermediarios para actividades ilícitas. Esta situación puede facilitar que los delincuentes obtengan acceso a datos confidenciales, como contraseñas, información bancaria y otros registros personales.

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Estas son las aplicaciones que debería desinstalar de inmediato: