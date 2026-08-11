BASF fortalece su producción de soluciones biológicas para atender un mercado de US$19.490 millones

BASF Soluciones para la Agricultura puso en operación una nueva planta de fermentación industrial en Alemania, con la que busca fortalecer el suministro global de productos biológicos y acercar a agricultores colombianos tecnologías para mejorar la productividad y sostenibilidad de sus cultivos.

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La infraestructura, denominada BioHub y ubicada en Ludwigshafen, permitirá producir a gran escala ingredientes activos de origen biológico utilizados en soluciones para la protección de cultivos. La compañía señaló que esta capacidad busca responder a la creciente demanda mundial de herramientas basadas en biotecnología.

El mercado global de biológicos agrícolas alcanza los US$19.490 millones en 2026, según datos de Fortune Business Insights citados por BASF. Dentro de este mercado, el segmento microbiano representa el 56,23 %, reflejando el crecimiento de este tipo de soluciones.

Para Colombia, el acceso a estas tecnologías resulta relevante para sectores agrícolas orientados a los mercados internacionales, como café, flores, banano, aguacate y frutas. Estos cultivos enfrentan mayores exigencias en materia de productividad, calidad y sostenibilidad.

Teófilo Bustingorri, country manager de BASF Soluciones para la Agricultura en Colombia, destacó que “la agricultura colombiana compite hoy en mercados globales cada vez más exigentes. Con este BioHub, BASF fortalece su capacidad de innovación y abastecimiento para acercar a los agricultores tecnologías biológicas de última generación que les permitan mejorar productividad, calidad y sostenibilidad. Esta inversión refleja nuestro compromiso de acompañar al agro colombiano con soluciones que impulsen su competitividad y contribuyan al futuro de la agricultura”.

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La planta incorpora procesos biotecnológicos para producir microorganismos benéficos destinados al manejo de enfermedades y plagas. De acuerdo con BASF, esto permitirá ampliar la disponibilidad de herramientas biológicas y garantizar un suministro más estable para sus clientes.

Con esta inversión, la multinacional busca responder al crecimiento de la demanda por soluciones biológicas y combinar biotecnología, innovación y conocimiento agronómico para impulsar una agricultura más productiva y sostenible.