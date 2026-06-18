El Ejército de EE. UU. confirma el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz

El Ejército estadounidense confirmó este jueves, 18 de junio, el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

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“Las fuerzas de Estados Unidos han levantado el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de acuerdo con las directrices del presidente (Donald Trump)”, dijo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, ha detallado que sus fuerzas ya no “obstaculizarán el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes”.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

“Todos los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo militar por parte de Estados Unidos han cesado”, precisó, agregando que sus barcos permanecerán en la zona “para asegurar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, obedezcan y estén vigentes”.

El acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares.

Por otra parte, las fuerzas armadas estadounidenses permitieron que al menos 12 barcos cruzaran el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán, anunció el jueves el vicepresidente JD Vance.

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“En cuanto al bloqueo, el CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo”, dijo Vance a los periodistas, en referencia al mando militar estadounidense responsable de Oriente Medio.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo el jueves que aprobó con reservas ese pacto firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, aún cuando Washington levantó el bloqueo de los puertos iraníes.

JD Vance se refirió a la situación en Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

La firma del documento por parte de Trump y del presidente iraní, Masud Pezeshkian, puso en marcha un periodo de 60 días de conversaciones sobre cuestiones más amplias entre los dos adversarios, incluido el programa nuclear de la república islámica.

Sin embargo, había incertidumbre sobre los próximos pasos, y parecía poco probable que ambas partes, que no tienen relaciones diplomáticas desde la revolución islámica de 1979, celebraran una ceremonia de firma y conversaciones en Suiza el viernes, como estaba anunciado.