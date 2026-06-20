Puerto de Tumaco avanza en su reactivación logística y energética tras visita del MinMinas: “El potencial se está demostrando con hechos”

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, realizó este 20 de junio una visita técnica al Puerto de Tumaco, en el marco de la estrategia para fortalecer la infraestructura energética y portuaria del país. Durante el recorrido, el funcionario afirmó que la terminal se consolida como un punto clave para la logística de combustibles y el comercio exterior en el Pacífico colombiano.

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En su intervención, el jefe de la cartera señaló que el puerto, históricamente subutilizado, hoy evidencia avances en su operación. “Todo el mundo decía que por aquí, por el Puerto de Tumaco, era imposible el transporte marítimo. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó el Ministro Palma Egea durante la visita.

De acuerdo con el funcionario, la reactivación del puerto permite garantizar el transporte de combustibles líquidos hacia el suroccidente del país y se articula con la estrategia gubernamental de fortalecer los puertos del Pacífico como plataformas de desarrollo económico e industrial.}

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, realizó este 20 de junio una visita técnica al Puerto de Tumaco. Foto: Suministrada / API

El ministro añadió que la operación portuaria ya tiene efectos en la región, especialmente en el precio de los combustibles. Según lo expuesto, la mejora en la logística de abastecimiento ha contribuido a la reducción del costo del galón de gasolina y diésel en el departamento de Nariño.

“Hoy estamos demostrando que este puerto tiene un enorme potencial. Ya no solo recibe buques con combustibles, sino que también está llamado a convertirse en una plataforma para importar y exportar productos que reactiven la economía de la región y del país”, aseguró Palma Egea.

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Desde el ámbito local, el impacto también ha sido señalado por sectores como el mototaxismo. Kevin Rojas, representante de los transportadores, indicó que los precios del combustible han disminuido de manera significativa en comparación con periodos anteriores. “Antes nos costaba hasta 50.000 pesos; ahora es más cómodo adquirirlo y nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias”, manifestó.

El alcalde de San Andrés de Tumaco, Félix Henao Casanova, resaltó que el puerto no solo se proyecta para el manejo de combustibles, sino también como una plataforma para la exportación de productos agrícolas como el cacao y la caña de azúcar, con el objetivo de dinamizar la economía regional.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, realizó este 20 de junio una visita técnica al Puerto de Tumaco. Foto: Suministrada / API

En materia operativa, la Sociedad Portuaria de Tumaco (Pacific Port) informó que la capacidad de almacenamiento supera actualmente los 130.000 barriles, lo que ha permitido el atraque de buques de mayor tamaño en comparación con los volúmenes manejados inicialmente.

Con esta expansión, el Puerto de Tumaco se proyecta como un nodo estratégico para la seguridad energética, la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico colombiano.