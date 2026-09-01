Grupo Coremar formalizó la entrega de 270 hectáreas a Parques Nacionales Naturales de Colombia, que serán incorporadas al patrimonio administrado por la entidad para fortalecer la conservación de la vía Parque Isla de Salamanca, en el departamento del Magdalena.

El acto contó con la participación de representantes del Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, Parques Nacionales Naturales de Colombia, líderes comunitarios y representantes del sector privado. Durante la jornada se destacó la participación de las comunidades en la protección y manejo del territorio.

“Para Grupo Coremar, esta donación representa mucho más que la entrega de 270 hectáreas. Representa la oportunidad de contribuir de manera concreta a la conservación de ecosistemas esenciales, proteger sus recursos naturales, su biodiversidad y las especies que encuentran allí refugio. Es nuestra manera de aportar a que estos ecosistemas se mantengan y continúen cumpliendo su función natural, para que su valor ambiental permanezca y pueda ser disfrutado y protegido por las próximas generaciones.” Juan Pablo Ospina, presidente de Grupo Coremar.

Grupo Coremar entrega 270 hectáreas a Parques Nacionales para conservación de la Isla de Salamanca Foto: Suministrada / Grupo Coremar - API

La Vía Parque Isla de Salamanca comprende manglares, cuerpos de agua y zonas de transición que hacen parte del sistema natural del Caribe colombiano. La incorporación de las nuevas áreas permitirá ampliar las acciones relacionadas con conservación, investigación, educación ambiental y apropiación del territorio.

Representantes de las comunidades de Palermo y Caño Clarín participaron en el encuentro y expusieron iniciativas vinculadas con el territorio. La jornada también incluyó una muestra de emprendimientos comunitarios.

El acto contó con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié; la directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Sandra Bessudo Lion; y el presidente de Grupo Coremar, Juan Pablo Ospina, además de autoridades locales y líderes comunitarios.

“La conservación es una responsabilidad compartida”, fue uno de los mensajes de la jornada, en la que se planteó la articulación entre instituciones públicas, empresas, organizaciones y comunidades.

Tras la formalización, los asistentes recorrieron el sendero terrestre El Manglar, que recientemente incorporó un nuevo tramo. El recorrido permitió conocer iniciativas comunitarias y elementos del ecosistema, además de utilizar herramientas de realidad virtual relacionadas con el paisaje y la biodiversidad de la Vía Parque.