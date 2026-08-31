Equinix invertirá US$28 millones para ampliar su centro de datos en Bogotá

Equinix anunció una inversión adicional de US$28 millones para ampliar su centro de datos International Business Exchange (IBX) BG2, ubicado en Bogotá. El proyecto contempla la incorporación de 550 nuevos gabinetes, con lo que se duplicará la capacidad disponible en el sitio.

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BG2 fue anunciado originalmente en 2022, con una inversión de US$45 millones. La primera fase incorporó otros 550 gabinetes y esta segunda etapa busca atender el crecimiento de la demanda de infraestructura para servicios en la nube, inteligencia artificial, analítica de datos y aplicaciones digitales de misión crítica.

“Esta expansión es una respuesta directa a la demanda de nuestros clientes”, afirmó Eduardo Carvalho, Managing Director de Equinix LATAM, quien señaló que las empresas de Colombia y la región andina están acelerando sus procesos de transformación digital y requieren infraestructura escalable y de alto rendimiento.

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La inversión se da en medio de la expansión del mercado colombiano de centros de datos. Según un estudio de Arizton citado por Equinix, las inversiones en este sector crecerían a una tasa anual superior al 21 %, al pasar de unos US$450 millones a más de US$1.450 millones para 2031.

La compañía destacó además la posición estratégica de Bogotá como hub de interconexión digital para el norte de Sudamérica y la región andina, respaldada por su conexión con rutas internacionales y los cables submarinos que llegan a Colombia.