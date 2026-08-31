La Secretaría Distrital de Salud anunció inversiones superiores a $54.000 millones para modernizar la red pública hospitalaria de Bogotá.

Los recursos están destinados a la adquisición de equipos biomédicos y tecnología para hospitales como Meissen, El Tunal y Occidente de Kennedy, entre otros.

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Estos hospitales de Bogotá reciben nuevas inversiones para fortalecer la atención

La red pública de salud de Bogotá avanza en su modernización tecnológica con inversiones superiores a $54.000 millones en dotación biomédica y tecnológica.

La estrategia hace parte del modelo MAS Bienestar y busca fortalecer los servicios ambulatorios, hospitalarios, diagnósticos y especializados de las cuatro subredes de salud de la capital.

Hasta ahora, el Distrito ha entregado 1.275 equipos biomédicos y asistenciales. Además, están en proceso de adquisición y entrega más de 5.200 equipos.

Con estas nuevas adquisiciones, Bogotá proyecta llegar a 6.481 equipos durante la actual administración.

Hospital de Meissen

Uno de los centros asistenciales beneficiados es el Hospital de Meissen, donde se fortaleció la Torre 1 con 113 camas hospitalarias, además de equipos como ecógrafos, electrocardiógrafos y desfibriladores.

Esta primera intervención tuvo una inversión superior a $3.500 millones.

A este monto se suma una segunda inversión de más de $14.000 millones destinada a renovar la dotación de los servicios de imágenes diagnósticas y de las unidades de cuidado intensivo, intermedio y básico neonatal.

Hospital El Tunal

Otro de los principales beneficiados es el Hospital El Tunal, donde avanza la dotación del área de urgencias con una inversión superior a $33.800 millones.

Los recursos están destinados a incorporar camas hospitalarias, camillas, ventiladores mecánicos, monitores multiparámetro, máquinas de anestesia y otros equipos considerados estratégicos para la atención de los pacientes.

El Tunal también contará con una inversión superior a $4.000 millones para fortalecer su área quirúrgica.

Esta dotación incluye arcos en C, equipos portátiles de rayos X y tecnología destinada a procedimientos de cirugía mínimamente invasiva.

Hospital Occidente de Kennedy

El Hospital Occidente de Kennedy también hace parte de la estrategia de modernización.

Allí ya está en funcionamiento el Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo, gracias a una inversión superior a $6.100 millones.

La inversión permitió incorporar un equipo de angiografía biplanar, además de tecnología especializada para realizar procedimientos cardiovasculares de alta complejidad.

Bogotá fortalece su red pública de salud con millonarias inversiones en tecnología y equipos para la atención hospitalaria. Foto: Alcaldía de Bogotá

Hospital de Bosa

El Hospital de Bosa recibió una inversión superior a $3.600 millones para fortalecer su dotación menor.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos recursos permitieron incorporar 504 elementos entre equipos biomédicos e instrumental quirúrgico, con el propósito de fortalecer la capacidad de atención de la institución.

Hospital Patio Bonito Tintal

En el Hospital Patio Bonito Tintal se desarrolla otra de las inversiones reportadas por el Distrito.

En este caso, la destinación supera los $4.100 millones para fortalecer servicios hospitalarios, quirúrgicos, diagnósticos y de apoyo clínico.

La estrategia también contempla la adquisición de 147 equipos biomédicos para fortalecer los servicios de urgencias de baja complejidad de las cuatro subredes, con una inversión superior a $13.300 millones.

Más de 200 equipos para servicios especializados

La Secretaría Distrital de Salud informó, además, que culminó la entrega de 211 equipos biomédicos especializados, con una inversión superior a $8.816 millones.

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Los equipos están destinados a fortalecer servicios de cardiología, ginecobstetricia, urología, fisiatría, otorrinolaringología y cirugía general en las cuatro subredes de Bogotá.

La distribución fue de 41 equipos para la Subred Norte, 57 para la Subred Sur, 57 para la Subred Sur Occidente y 56 para la Subred Centro Oriente.

Según el Distrito, esta dotación beneficia a cerca de un millón de habitantes, al ampliar la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios ambulatorios especializados.