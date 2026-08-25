Luz Stella Murgas, la líder que cambió la conversación del gas en Colombia

“La preparación, la rigurosidad y la sensatez son fundamentales para abrir espacios. Más allá de una discusión de género, los aportes para la toma de decisiones se originan en la manera como te has instruido y has formado criterios”, afirma sobre su rol como presidenta de Naturgas, un gremio de alta complejidad técnica donde ha conseguido liderar la transformación de la narrativa acerca de que el gas no es solo un combustible de transición ecológica, sino una herramienta de justicia social que contribuye a la reducción de la pobreza monetaria y la salud pública.

Gas sin demoras

Desde mayo de 2025, Murgas es uno de los seis miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional del Gas, IGU, un hito para la industria colombiana. Además, es la coordinadora para América Latina y el Caribe de este organismo, la única mujer entre ocho líderes regionales.

Luz Stella Murgas trabaja con energía para luchar contra la pobreza

Abogada y especialista en Derecho Tributario, recuerda que en sus inicios en Ecopetrol encontró un entorno predominantemente masculino, en el que lejos de ser excluida, recibió transmisión de conocimiento de sus colegas con generosidad. Fue al unirse al IGU cuando vivió el choque. Solo había dos mujeres integrantes en un entorno de 30 hombres. “Ellos están acostumbrados a hablar entre sí. Para ser escuchada, apelé al rigor. Estudié el entorno para cambiar la conversación y abrir camino. Hoy ya somos seis”, afirma con orgullo esta líder que ha logrado alinear al gremio con las metas globales de descarbonización.