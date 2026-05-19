Crisis de habitantes de calle en Medellín: “No sabemos a quiénes estamos atendiendo”

Medellín enfrenta una creciente preocupación social y sanitaria relacionada con el aumento de habitantes de calle en distintos sectores de la ciudad. Organizaciones sociales, fundaciones y líderes comunitarios advirtieron que la capital antioqueña podría superar actualmente las 10.000 personas en situación de calle, una cifra que, según señalaron, evidencia una crisis de salud pública y exclusión social.

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Aunque las autoridades reconocen la complejidad del fenómeno, actores sociales aseguran que no existen cifras oficiales completamente actualizadas que permitan dimensionar con precisión el número real de personas que viven en las calles de Medellín.

El tema volvió a tomar relevancia en una serie de reuniones en el Centro de Desarrollo Social de La Candelaria codo a codo con el Concejo de Medellín, donde distintas organizaciones alertaron sobre el deterioro en las condiciones de salud física y mental de esta población.

Medellín enfrenta una problemática de salud pública y exclusión social con más de 10 mil habitantes de calle, una situación grave al no haber cifras precisas - imagen de referencia. Foto: Bernardo Peña/El País

Los colectivos sociales que trabajan con habitantes de calle advirtieron que la gran mayoría enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos, tratamientos de salud mental y programas de rehabilitación frente al consumo problemático de sustancias psicoactivas, lo cual afecta negativamente en su calidad de vida y en las posibilidades de “salir” de la calle.

La situación ocurre además en medio de una fuerte presión sobre el sistema hospitalario de Medellín y Antioquia. Durante abril de 2026, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que varias instituciones médicas de la ciudad registraban ocupaciones superiores al 150 % en áreas de urgencias y observación.

Eric García, director del medio alternativo IndiGente, denunció la falta de cifras alrededor del tema: “Se habla de 12 mil, 13 mil o 14 mil personas, pero no hay datos ciertos. Si no sabemos cuántos son, no sabemos a quiénes estamos atendiendo ni cómo hacerlo de manera efectiva”.

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Colectivos han manifestado su deseo de mejorar la situación en compañía de las autoridades de la capital antioqueña: “La institucionalidad tiene recursos, nosotros tenemos la experiencia y el conocimiento del territorio. Si no trabajamos unidos, este problema seguirá creciendo”, Alejandro Morales, líder de la Corporación Amor Inagotable Por Mi Prójimo.

Por su parte, la Secretaría de Inclusión Social y Familia explicó en febrero que actualmente se desarrollan estrategias para acercar la oferta institucional a habitantes de calle en distintas comunas y sectores priorizados. “Seguimos trabajando por la atención integral de la población en situación de calle”, afirmó en su momento la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

Los colectivos pidieron fortalecer la prevención desde la familia, los colegios y la academia, para evitar que más jóvenes terminen en la calle. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Sin embargo, organizaciones sociales consideran que las medidas actuales siguen siendo insuficientes frente al crecimiento del fenómeno. Algunos colectivos advierten que factores como pobreza, desplazamiento, consumo de sustancias psicoactivas, desempleo y problemas de salud mental continúan impulsando el aumento de personas viviendo en las calles.

El centro de Medellín, especialmente sectores como Prado, La Candelaria y alrededores del río Medellín, aparece entre las zonas donde ciudadanos y autoridades reportan mayor presencia de habitantes de calle. Comerciantes y residentes también han manifestado preocupación por temas relacionados con seguridad, consumo de drogas y deterioro del espacio público.