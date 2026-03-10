En sectores como Los Mártires, Santa Fe y Kennedy, las autoridades han identificado una alta presencia de población vulnerable, lo que ha llevado a la implementación de programas sociales enfocados en atención básica, salud y acompañamiento institucional.

Según el censo de habitantes de calle realizado en 2024, en Bogotá hay 10.478 personas en esta condición, lo que representa un aumento cercano al 10 % frente a las 9.538 registradas en 2017. Este crecimiento ha llevado al Distrito a fortalecer acciones de atención social en distintos puntos de la ciudad.

El parque Tercer Milenio se encuentra en la antigua zona de El Cartucho, entre las calles Sexta y Novena, y la carrera Décima y la avenida Caracas. Foto: César Jiménez Flechas

Por esta razón, la Alcaldía de Bogotá puso en marcha un servicio poco conocido que funciona en el subterráneo del parque Tercer Milenio, ubicado en el centro de la capital. Allí se desarrolla un espacio de autocuidado y atención básica dirigido principalmente a personas en situación de calle.

El programa opera entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, y es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, entidad que ofrece en este lugar servicios de higiene, acompañamiento social y atención básica en salud para esta población vulnerable.

Uno de los componentes principales del programa es el servicio de duchas habilitadas en el subterráneo del parque, donde los usuarios pueden bañarse en espacios separados y acceder a elementos básicos de cuidado personal. Según el Distrito, cada persona recibe un kit que incluye crema dental, cuchilla de afeitar, champú y toalla, con el objetivo de facilitar procesos de higiene y dignidad personal.

Las autoridades explicaron que este servicio hace parte de una atención más amplia que no se limita únicamente al aseo. En el lugar también se ofrecen consultas con profesionales de psicología, jornadas de vacunación, actividades físicas y refrigerios, como parte de una estrategia integral de intervención social.

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, señaló que este espacio busca convertirse en “una puerta de oportunidades” para que las personas en situación de calle puedan entrar en contacto con los diferentes programas del Distrito. La iniciativa, explicó el funcionario, pretende generar procesos de inclusión y acompañamiento institucional para esta población.

Servicio de Autocuidado Tercer Milenio: más de 8.000 ciudadanos habitantes de calle han recibido atención. Foto: Secretaría de Integración Social (SDIS)

El Servicio de Autocuidado Tercer Milenio comenzó como un plan piloto en diciembre de 2025, inicialmente con tres jornadas semanales. Con el paso de los meses, el programa se amplió y actualmente atiende alrededor de 300 personas al día, incluyendo jóvenes, adultos mayores y migrantes que viven en la calle.

Otro aspecto destacado por las autoridades es que las personas que acceden al servicio pueden acudir con sus animales de compañía. En esos casos, las mascotas reciben atención por parte de personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lo que forma parte del enfoque integral del programa.