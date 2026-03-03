Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

La Alcaldía de Bogotá avanzó con un nuevo operativo de recuperación del espacio público en la localidad de Puente Aranda, donde se intervinieron seis puntos críticos y se liberaron 500 metros de áreas que habían sido ocupadas de forma indebida, según informó la administración distrital.

Delincuentes sin guarida en Bogotá: sellaron cavidades bajo el puente de la avenida NQS con calle 19

La estrategia forma parte de la ‘Operación Espacio Público’, una iniciativa que la Alcaldía ha impulsado de manera sostenida en toda la ciudad para garantizar el acceso, libre movilidad y seguridad en zonas comunes de la capital colombiana.

Este tipo de operaciones no son aisladas. En el marco de esta política, durante 2025 se recuperaron más de 50.900 metros cuadrados de espacio público en distintos sectores de Bogotá, en acciones que incluyeron limpieza, retiro de residuos y desmonte de estructuras que obstruían pasos peatonales.

La intervención se desarrolló en sectores estratégicos de los barrios Los Comuneros y Pensilvania. Foto: Alcaldía de Bogotá

El impacto de los operativos en Puente Aranda

En la más reciente intervención en Puente Aranda, las autoridades focalizaron seis sectores donde el espacio público estaba siendo mal utilizado o invadido. Allí, con apoyo interinstitucional, se lograron liberar 500 metros de andenes y vegetación que ahora quedan disponibles para la circulación segura de peatones y residentes.

La intervención se desarrolló en sectores estratégicos de los barrios Los Comuneros y Pensilvania, en las UPZ Ciudad Montes y Zona Industrial, zonas que concentran alta circulación vehicular y actividad productiva. Desde la rotonda de la carrera 6 con calle 30 hasta el puente de la carrera 32 con avenida calle 6, pasando por varios tramos del canal Comuneros y la avenida calle 6 con carrera 30, el despliegue institucional avanzó punto por punto.

También hubo un gran trabajo a nivel ambiental durante la jornada, debido a que se retiraron tres carretas y se cargaron 16 m3 de residuos acumulados en el espacio público. Con el desmonte de las nueve estructuras improvisadas se despejaron aproximadamente 500 metros lineales, mejorando las condiciones de movilidad, visibilidad y salubridad en corredores estratégicos de la localidad.

El operativo fue desde la rotonda de la carrera 6 con calle 30 hasta el puente de la carrera 32 con avenida calle 6. Foto: COLPRENSA

¿Qué es la Operación Espacio Público?

Es una estrategia integral liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales de Bogotá, que busca enfrentar la ocupación ilegal o indebida de andenes, zonas peatonales, corredores viales y otros bienes comunes.

Según cifras de la secretaría, para finales de 2025 se lograron más de 1.721 operativos en la ciudad, con más de 500.000 metros cuadrados de espacio recuperados, que, para la Alcaldía de la ciudad, es una suma que representa un avance histórico en la defensa de estos bienes colectivos.

Las labores incluyen la liberación física de áreas, actividades de sensibilización ciudadana para informar sobre el uso adecuado del espacio público, inspecciones y acciones de convivencia que buscan ordenar estos lugares sin afectar la actividad formal en sectores estratégicos.