Delincuentes sin guarida en Bogotá: sellaron cavidades bajo el puente de la avenida NQS con calle 19

Estos huecos eran utilizados para perpetrar acciones delictivas.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

25 de febrero de 2026, 12:56 p. m.
Delincuentes se quedaron sin cavidades que utilizaban para acciones delictivas.
Delincuentes se quedaron sin cavidades que utilizaban para acciones delictivas. Foto: Alcaldía de Bogotá

La seguridad en la capital colombiana es uno de los temas que más genera preocupación, pues la sensación de inseguridad en ciertos puntos es alta a raíz de hurtos que alertan a la comunidad.

Sin embargo, en respuesta a esta contingencia, desde la Alcaldía de Bogotá se han emprendido distintas acciones con el fin de contrarrestar la inseguridad y darles un parte de tranquilidad a los habitantes de la ciudad.

Huecos sellados en Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Es por eso que se ha adelantado una intervención bajo el puente vehicular de la avenida NQS con calle 19, en el que se sellaron las cavidades que, según indican fuentes oficiales, estaban siendo utilizadas para perpetrar distintas acciones delictivas.

El informe de la Alcaldía precisa que toda esta intervención fue un trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Policía de Bogotá, la Secretaría de Integración Social (SDIS), la Alcaldía Local de Los Mártires y la Alcaldía Local de Puente Aranda.

Gracias a esta articulación efectuada por distintos organismos, se lograron sellar más de diez huecos, los mismos que servían como escondite para objetos robados o para “facilitar la huida de los responsables”.

Intervenciones en Bogotá también embellecen el entorno. Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde la Alcaldía Local de Los Mártires se ha dicho que “La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”.

Este proceso no solo ayuda a eliminar estos espacios que con el paso del tiempo fueron destinados para actividades delictivas, sino que con estas intervenciones también se favorece el embellecimiento de la zona.

Se realizaron labores de limpieza, pintura y mantenimiento, entre otras, que ayudan a que la comunidad sienta mayor seguridad al eliminar estas cavidades donde los delincuentes podían recurrir para ocultar objetos robados, y a que la ciudad recupere su belleza por medio de los colores.

De igual modo, en la zona, la Secretaría de Integración Social pudo asistir a los diferentes habitantes de calle que hacían presencia en el lugar.

Se espera que con estas acciones, baje la delincuencia en la zona y la comunidad pueda disfrutar de su entorno sin temor a la delincuencia.

