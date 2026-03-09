La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá tiene a disposición de los ciudadanos una serie de programas para ayudarlos a conseguir su primer trabajo o cambiar de su puesto laboral actual. De manera regular, esta entidad distrital anuncia miles de vacantes en varios sectores y para todo tipo de perfiles, además de ofrecer servicios para conectar a las personas con los empleos.

Vacantes de hasta 9 salarios mínimos; Bogotá ofrece más de 2.200 vacantes solo por esta semana

Para acceder a los programas, los bogotanos deben registrarse en la página web de la agencia del empleo, llenar sus datos personales y subir la hoja de vida actualizada. En caso de que requieran asistencia personalizada, pueden asistir a la oficina ubicada en la carrera 13 # 27 – 00, Edificio Bochica, local 12, en un horario de 8 a. m. a 4 p. m.

Sin embargo, para la facilidad de las personas, la agencia de Bogotá también cuenta con unidades móviles que se van instalando en vario puntos de la ciudad cada semana y ofrecen los mismo servicios para los trabajadores de la ciudad.

La unidad móvil estará en varias localidades de Bogotá. Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Para esta semana del 9 al 14 de marzo, la Unidad Móvil de Atención estará en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba: Avenida carrera 104 # 148 - 07, entrada 1, en un horario de 8 a. m. a 4 p. m.

Esta unidad ayuda a los bogotanos que están en busca de su próximo empleo, también ofrece cursos para hacer o perfeccionar la hoja de vida y otros servicios relacionados con el mundo laboral en la capital. Además, los ciudadanos podrán postularse a varios trabajos, pues esta semana hay más de 2.000 vacantes abiertas en Bogotá.

“La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares”, detalla la Alcaldía de Bogotá en un comunicado oficial.

Esta semana hay más de 2.000 vacantes abiertas para los bogotanos. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real”, agregó.

Algunos de los puestos disponibles para los bogotanos esta semana son:

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Especialista en arquitectura de red móvil.

Técnico de café.

Asesor comercial.

Médico especialista pediatría.

Auxiliar de laboratorio.

Analista químico farmacéutico.

Jefe de sede coordinador nodo.

Instrumentador quirúrgico.

Enfermero profesional.

Enfermero auditor.

Auxiliar administrativo cartera.

Auxiliar de cocina y servicio.

Auxiliar de servicios generales hospitalarios o hoteles.

Auxiliar de dietas.

Docente de música.

Docente de artes.