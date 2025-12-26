Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que vivía en la calle, fue hospitalizado

En un giro dramático que ha conmovido a miles de fans en Latinoamérica y el mundo, Tylor Chase, el recordado actor de la serie Ned’s Declassified School Survival Guide, fue hospitalizado finalmente en su camino hacía la rehabilitación.

Videos en redes sociales han captado al exniño estrella de Nickelodeon viviendo en situación de calle en Riverside, California. Desde que su trágica situación se conociera, la exestrella de televisión ha Empezado a recibir ayudar de diversas personas.

Sus seres queridos se unen ahora en un esfuerzo colectivo para sacarlo de la calle, priorizando su atención médica. Tyler fue hospitalizado para tratar su salud y su adicción a las drogas luego de haber rechazado repetidamente ofertas de ayuda de la policía local, excompañeros y su propia familia.

Tylor Chase, nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona como Tylor Kurtis Mendez, irrumpió en la televisión estadounidense a los 15 años. Su familia se mudó al área de Los Ángeles, donde fue descubierto por un cazatalentos y debutó en Ned’s Declassified School Survival Guide, una comedia de Nickelodeon que se emitió entre 2004 y 2007 durante tres temporadas.

En la serie, interpretó a Martin Qwerly, un personaje recurrente en 33 episodios: un estudiante torpe, socialmente inepto y obsesionado con inventos absurdos, que robó risas junto a Devon Werkheiser y Daniel Curtis Lee.​

Esta producción se convirtió en un ícono para generaciones de adolescentes, con episodios llenos de humor sobre la vida escolar. Chase ganó reconocimiento inmediato por su carisma natural, convirtiéndose en un rostro familiar para audiencias jóvenes en Latinoamérica, donde la serie se transmitió ampliamente por canales como Nickelodeon Latinoamérica. Su debut marcó el inicio de una breve pero prometedora carrera infantil.​

Más allá de Nickelodeon, Chase participó en otros proyectos que consolidaron su presencia en la pantalla pequeña y grande. En 2005, apareció en un episodio de Everybody Hates Chris como “Kid #4”, y en 2006 protagonizó el corto Confessions of a Late Bloomer. Su último crédito notable fue en 2007 con Good Time Max, una comedia independiente donde dio vida a Young Adam. Estos roles lo posicionaron como un talento emergente, pero la fama efímera de los actores infantiles comenzó a desvanecerse.​

La noticia sobre su trágica situación explotó en redes cuando Daniel Curtis Lee, su excompañero en Ned’s Declassified, lo encontró en las calles y lo auxilió de inmediato.

Lee lo llevó a comer, pagó una habitación de hotel temporal para protegerlo del frío y lanzó un llamado público en redes sobre la situación de su excompañero.

A pocos días de la ayuda de Lee, ahora se conoció que el actor de Nickelodeon por fin aceptó en ayuda voluntaria para ingresar a un centro médico e iniciar su camino hacia la rehabilitación.

De acuerdo a lo revelado por Daily Mail, Taylor fue hospitalizado al sur de California donde entró en un tratamiento de desintoxicación de 72 horas. La ayuda médica para Chase, de 36 años, llega luego de que lo fotografiaran en la calle en plena Navidad en un condición deplorable.

Daniel Curtis Lee, excompañero de Chase en Nickelodeon afirmó al mismo medio que el padre de actor había autorizado a Jacob ‘Jake’ Harris, un influencer y propietario de un negocio con sede en Los Ángeles, a que hiciera lo que fuera necesario para ayudar a su hijo. Los padres de Chase han asegurado en diversos medios que a pesar de la gran ayuda económica que han recibido a través de redes sociales, la verdadera ayuda que necesita su hijo es psicológica y médica.