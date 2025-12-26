Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle: “No lo hemos abandonado”

El padre de la exestrella infantil de Nickelodeon Tylor Chase ha roto el silencio para revelar las verdaderas causas detrás de la situación de su hijo, desmintiendo rumores y exponiendo una década de luchas con adicciones y problemas de salud mental.​

Tylor Chase, cuyo nombre legal es Tylor Kurtis Mendez, saltó a la fama a los 15 años interpretando a Martin Qwerly en la serie Ned’s Declassified School Survival Guide, emitida por Nickelodeon entre 2004 y 2007.

Tylor Chase, actor de Nickelodeon

El joven actor californiano encarnó al excéntrico amigo de Ned Bigby, un personaje querido por generaciones de niños que crecieron viendo el canal.

Hoy, con 36 años, Chase vive en las calles de Riverside, California, donde fue visto rebuscando en la basura detrás de una tienda 7-Eleven, con ropa raída y dificultad para caminar.​

Tras hacerse virales varios videos del actor, Joseph Mendez Jr., agente inmobiliario de 60 años radicado en Georgia, finalmente habló en exclusiva con Daily Mail

De acuerdo con la entrevista exclusiva para el medio el padre del actor aseguró que “es una persona maravillosa cuando es Tylor”, dijo, refiriéndose a los momentos de lucidez de su hijo.

Mendez reveló que los problemas iniciaron hace más de una década, cuando Chase fue diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia a los 26 años. “Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para consumo de sustancias y atención de salud mental”, explicó el padre.​

Tylor Chase actor de Nickelodeon

La familia ha hecho múltiples intervenciones. Hace cuatro años, en 2021, lograron ingresar a Chase en un programa de rehabilitación en Georgia, donde mostró avances iniciales.

Sin embargo, “decidió suspender la medicación y reanudó el consumo de sustancias”, según Mendez. Recientemente, Chase regresó a California para estar cerca de su madre, Paula Moisio, también agente inmobiliaria, en un intento por estabilizarse. A pesar del apoyo continuo, ha rechazado tratamientos y asistencia.​

La policía de Riverside confirmó la información. Ryan Railsback indicó que el equipo de Engagement Público de Seguridad chequea a Chase semanalmente, ofreciéndole refugio temporal, recursos mentales y tratamiento para adicciones, pero él lo declina consistentemente. “Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales”, afirmó Railsback.

El padre del actor aseguró que pese a los esfuerzos, la combinación de esquizofrenia, bipolaridad y adicciones ha creado un ciclo vicioso. “No lo hemos abandonado. Él requiere tratamiento médico permanente”, enfatizó Mendez, lamentando que su hijo prefiriera la calle sobre la ayuda.

Mientras tanto, Paula Moisio la madre de Chase, criticó la campaña de donaciones de una fan, argumentando que su hijo “no tiene capacidad de disponer dinero propio porque no tiene control sobre él”. A pesar de su agradecimiento por la loable intención de ayudar a su hijo, Moisio aseguró que Chase no necesita dinero sino ayuda médica y psicológica.