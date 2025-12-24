Gente

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

La dura realidad de Tylor Chase conmueve al mundo. Tras hacerse viral su situación de calle en California, sus compañeros acudieron al rescate.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

25 de diciembre de 2025, 1:39 a. m.
Tylor Chase actor de Nickelodeon, quien actualmente se encuentra viviendo en las calles.
Tylor Chase actor de Nickelodeon, quien actualmente se encuentra viviendo en las calles. Foto: semana

La nostalgia de los años 2000 se ha visto empañada por una cruda realidad que golpea la generación Nickelodeon. Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en la icónica serie Manual de supervivencia escolar de Ned, atraviesa el capítulo más difícil de su vida: la indigencia, la ausencia de vivienda y una salud visiblemente deteriorada en las calles de California. Sin embargo, en medio del drama, una luz de esperanza surgió gracias a la lealtad de quienes alguna vez compartieron set con él.

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

La preocupación por Chase no es nueva, pero alcanzó su punto máximo en días recientes. Diversas grabaciones captadas por transeúntes en Riverside, California, mostraron al actor en un estado de vulnerabilidad extrema. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok y X, se observa a un Tylor con evidente deterioro físico, lo que desató una ola de comentarios y peticiones de ayuda por parte de los seguidores de la serie.

@tylor.chase1

♬ original sound - Tylor Chase

El actor, que alguna vez dio vida al inteligente y entusiasta Martin, se encontraba deambulando en espacios públicos, una situación que ha persistido durante varios meses debido a complicaciones personales y de salud que lo alejaron definitivamente de la industria del entretenimiento.

El rescate: Curtis Lee no lo dejó solo

Ante la gravedad de las imágenes, la ficción superó a la realidad en términos de compañerismo. Curtis Lee, quien interpretó a Simon ‘Cookie’ Nelson-Cook en la misma serie, decidió tomar cartas en el asunto. Lee confirmó a través de sus redes sociales que este 23 de diciembre se trasladó personalmente hasta Riverside con un único objetivo: localizar a su excompañero.

Gente

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Gente

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

Gente

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

Gente

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

Gente

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

Gente

“Rompí a llorar”: una de las estrellas originales de ‘Regreso al Futuro’ recuerda cómo la sustituyeron por ser más alta que Michael J. Fox

Cine

¿Fracaso a la vista? La inesperada cifra de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ que enciende las alarmas en Hollywood

Gente

Reconocido actor y director de cine confesó que tiene VIH: “Hoy me siento profundamente feliz”

Gente

La cuantiosa fortuna que dejó el famoso director de cine Rob Reiner, tras su asesinato. ¿Quién la heredará?

“El encuentro permitió brindarle ayuda inmediata”, señalaron fuentes cercanas al actor. Curtis Lee no solo logró dar con el paradero de Chase, sino que inició gestiones para que este reciba atención médica y un refugio seguro. Esta acción ha sido aplaudida por miles de usuarios, quienes resaltan que el “manual de supervivencia” parece haber trascendido la pantalla para convertirse en un pacto de hermandad real.

@danielcurtislee

Tylor Chase and Cookie reunite with Ned on FaceTime. Well fed and safe from the rain. ☔️ Hotel secured! One step closer to long term treatment. PS: Tylor wants to livestream video games. Who can help? 🎮 #tylorchase #cookie #nedsdeclassified #shaunweiss #danielcurtislee

♬ original sound - Daniel Curtis Lee

¿Quién es Tylor Chase y por qué su caso sacude las redes?

Tylor Chase fue una figura recurrente en una de las producciones más exitosas de Nickelodeon entre 2004 y 2007. Su personaje, Martin Qwerly, era conocido por su rapidez al hablar y su obsesión con las reglas escolares, ganándose el cariño del público juvenil de la época.

Del lujo extremo a la clínica: Aida Victoria fue ingresada a urgencias luego de presumir su nueva adquisición de más de 1.100 millones de pesos

Lamentablemente, su caso se suma a una lista de exestrellas infantiles que, tras el fin de la fama temprana, enfrentan dificultades para adaptarse a la vida adulta o caen en crisis financieras y de salud mental. No obstante, a diferencia de otras historias trágicas de Hollywood, el caso de Chase destaca por la movilización activa de su círculo cercano.

La situación sigue siendo delicada. Si bien la intervención de Curtis Lee y otros miembros del elenco de Manual de supervivencia escolar de Ned ha sido un primer paso crucial, la recuperación de Tylor Chase requerirá de un proceso largo y especializado. Por ahora, la comunidad de seguidores permanece atenta a las actualizaciones de Lee, quien se ha convertido en el puente de comunicación entre el actor y el público que se niega a olvidar su legado en la televisión.

Mas de Gente

Melisa Cediel respondió a las críticas que recibió su familia por parte de Tuti Vargas tras la muerte de su padre.

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Tylor Chase actor de Nickelodeon, quien actualmente se encuentra viviendo en las calles

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

El famoso creador de contenido ha estado teniendo dificultades de salud.

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

Shakira. La Colombiana más buscada en internet.

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

La creadora de contenido de videojuegos murió a sus 78 años de edad.

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, celebró logro de una de sus hijas.

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

Melora Hardin iba a ser la novia de Marty McFly

“Rompí a llorar”: una de las estrellas originales de ‘Regreso al Futuro’ recuerda cómo la sustituyeron por ser más alta que Michael J. Fox

Libra y Acuario se unen para crear una sinfonía de ideas innovadoras durante la temporada astral, liderando la revolución intelectual.

Acuario en 2026: las predicciones para las personas nacidas bajo este signo: “Será un año marcado por una transformación profunda”

La hija de Marbelle relató un grave episodio de violencia de género a las afueras de un gimnasio. Ya cuenta con asesoría legal y promete llevar el caso hasta las últimas instancias.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, expuso caso de intolerancia y grosería que vivió en Bogotá: “Me empuja y se hace delante de mí”

Noticias Destacadas