Gente

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Sin lugar a dudas este ha sido el año de la barranquillera, pero no todo es facturar, Shakira también tiene un gran compromiso con su comunidad.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

25 de diciembre de 2025, 12:47 a. m.
Shakira es la colombiana más buscada en internet.
Shakira es la colombiana más buscada en internet. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

El 2025 será recordado como el año en que Shakira no solo recuperó su trono en la industria musical, sino que consolidó su legado social. Mientras el mundo entero corea sus éxitos y sigue cada paso de su gira mundial, la barranquillera ha decidido pausar los flashes para celebrar lo que ella define como su triunfo más significativo: la educación de la niñez colombiana.

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

Un cierre de año con propósito: 415 nuevos sueños

En medio de las festividades decembrinas, la intérprete de Hips Don’t Lie compartió una noticia que ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales. La artista celebró la graduación de 415 estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas de su Fundación Pies Descalzos.

Estos jóvenes, provenientes de diversas regiones vulnerables del país, culminaron su etapa escolar gracias al modelo educativo impulsado por la cantante. A través de sus canales oficiales, Shakira calificó este evento como su “mejor regalo de Navidad”, reafirmando que, a pesar de su agenda global, su compromiso con la infraestructura y la calidad educativa en Colombia sigue siendo una prioridad innegociable.

El ritual de la canela que debe hacer este 24 de diciembre para un 2026 lleno de éxitos

La colombiana más buscada en el mundo

Pero el impacto de Shakira en este 2025 no solo se mide en las aulas, sino también en el ecosistema digital. De acuerdo con datos recientes de Google Trends, la barranquillera se posicionó como la personalidad colombiana más buscada tanto a nivel nacional como global.

Gente

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Gente

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

Gente

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

Gente

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

Gente

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

Gente

“Rompí a llorar”: una de las estrellas originales de ‘Regreso al Futuro’ recuerda cómo la sustituyeron por ser más alta que Michael J. Fox

Gente

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Gente

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Gente

Shakira cierra su gira por Latinoamérica con un emotivo mensaje: “Nos hemos inventado un camino propio”

Shakira lideró las tendencias de búsqueda por encima de otros grandes exponentes del género urbano y el entretenimiento. Este fenómeno responde a un año cargado de hitos: desde el anuncio de su esperada gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, hasta su constante presencia en las listas de reproducción más importantes del planeta. La cantante mantuvo a sus fans conectados de principio a fin con una combinación perfecta de talento, resiliencia y estrategia que la mantiene vigente tras tres décadas de carrera.

Un legado que trasciende los escenarios

El dominio de Shakira en 2025 es una muestra de su capacidad para transformar el interés mediático en impacto social. Mientras millones de personas en Google buscaban detalles sobre sus conciertos o su vida personal, ella utilizaba ese foco para visibilizar los logros de Pies Descalzos.

“La barranquillera fue la personalidad colombiana más buscada a nivel nacional y global, consolidando su impacto más allá de los escenarios”, destacan las métricas de cierre de año.

Este equilibrio entre la “superestrella” y la “filántropa” es lo que, según analistas culturales, la diferencia de cualquier otro artista de su generación. En un año donde la música colombiana siguió dominando el mundo, Shakira demostró que el éxito real no solo se cuenta en streams o búsquedas web, sino en el número de vidas transformadas a través de la educación.

Con más de 400 graduados y el título de la mujer más buscada del año, la barranquillera despide un 2025 que, sin duda, lleva su nombre a otro nivel.

Mas de Gente

Melisa Cediel respondió a las críticas que recibió su familia por parte de Tuti Vargas tras la muerte de su padre.

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Tylor Chase actor de Nickelodeon, quien actualmente se encuentra viviendo en las calles

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

El famoso creador de contenido ha estado teniendo dificultades de salud.

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

Shakira. La Colombiana más buscada en internet.

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

La creadora de contenido de videojuegos murió a sus 78 años de edad.

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, celebró logro de una de sus hijas.

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

Melora Hardin iba a ser la novia de Marty McFly

“Rompí a llorar”: una de las estrellas originales de ‘Regreso al Futuro’ recuerda cómo la sustituyeron por ser más alta que Michael J. Fox

Libra y Acuario se unen para crear una sinfonía de ideas innovadoras durante la temporada astral, liderando la revolución intelectual.

Acuario en 2026: las predicciones para las personas nacidas bajo este signo: “Será un año marcado por una transformación profunda”

La hija de Marbelle relató un grave episodio de violencia de género a las afueras de un gimnasio. Ya cuenta con asesoría legal y promete llevar el caso hasta las últimas instancias.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, expuso caso de intolerancia y grosería que vivió en Bogotá: “Me empuja y se hace delante de mí”

Noticias Destacadas