Famoso actor de Nickelodeon fue captado en situación de calle; su madre se habría pronunciado tras video: “Necesita atención”

La industria de la televisión le abrió las puertas a cientos de personas, permitiéndole mostrar su talento en producciones de toda clase. La época de los 2000 catapultó a varios artistas, quienes se dieron a conocer en espacios de humor e infantiles, tal y como fue el caso del Manual de supervivencia escolar de Ned, en 2004.

Uno de los actores que llamó la atención fue Tylor Chase, que participó en la serie juvenil con el personaje de Martin Qwerly. El estadounidense fue un rostro comentado en ese entonces, sin imaginarse que años después terminaría atravesando una situación compleja.

De acuerdo con lo que se reveló en redes sociales, especialmente en TikTok, una usuaria grabó al artista de Nickelodeon, años después, en condición de calle. Esto despertó sorpresa e incertidumbre, pues no se tenía conocimiento de su vida desde tiempo atrás.

Chase fue captado en California días atrás, en una aparente situación compleja de calle, mostrándose cambiado y con gestos que fueron foco de reacciones entre sus fanáticos. La usuaria de TikTok, identificada como Lethallalli, grabó al artista con ropa deteriorada y vieja, muy delgado y con una forma de hablar particular.

Al instante de entablar una conversación, el hombre dice unas palabras, presentándose como Tylor Chase.

“Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo.

Ante esta ola mediática por las imágenes, la misma usuaria que subió el post del actor, decidió dejar en evidencia que una mujer, que se identificaba como la mamá de Tylor Chase, se había puesto en contacto con ella para explicar un poco de la situación.

En sus declaraciones, aquella persona explicó que su hijo no requería de dinero, sino de atención médica, pues no estaba bien y su realidad no era la mejor para manejar dinero. Se desconoce si esto era real, pues la usuaria no confirmó si las ayudas fueron entregadas a dicha mujer.

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Agradezco tu esfuerzo, pero ese dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo (...) Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él, pero, como te dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce, pero necesita ayuda médica”, se apreció.