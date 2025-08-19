Ingrid Karina, exmodelo, destapó cómo lucía antes de dura enfermedad; reveló vieja foto con sus hijos

La vida de Ingrid Karina Sánchez, quien en el pasado formó parte de la agencia Stock Models, comenzó a llamar la atención pública en noviembre de 2024, luego de que la creadora digital Andreita Moreno relatara su historia a través de TikTok.

El caso despertó gran impacto en las redes sociales, al revelarse que la exmodelo había terminado en situación de calle en la zona del Bronx, en Medellín, enfrentando condiciones extremadamente duras que parecían no tener salida.

Tras recibir ayuda de distintas personas, Ingrid Karina logró dar un paso fuera de su enfermedad, retomando, poco a poco, la realidad que dejó cuando abandonó su vida por culpa de problemas amorosos y personales.

Sin embargo, recientemente, Ingrid Karina volvió a ser foco de reacciones en redes sociales, debido a una fotografía que subió a su cuenta de Instagram, donde reveló cómo lucía antes de vivir esta cruda situación. Esta postal era bastante vieja, permitiendo apreciar su imagen cuando sus hijos eran bastante pequeños.

De acuerdo con la publicación, Ingrid Karina quiso que sus fieles seguidores adivinaran quién era quien, ya que los jóvenes apenas tenían unos años de vida. Allí se le veía con su pelo largo, con ambos niños sentados en sus piernas y con un fondo azul característico de la época.

Dicha foto era del 2008, por lo que se puede detallar cómo lucía antes de darle un giro total a su realidad.

“¿Cuál es Juan Antonio? ¿Quién me dice?“, escribió en el pie de foto, refiriéndose a su hijo que logró sacarla adelante tras hacerse viral.

Las reacciones de los usuarios se enfocaron en lo hermosa que se ve, posando con sus hijos de una forma genuina. Muchos aseguraron que era un ejemplo a seguir, precisamente por darle esta transformación a su vida.

En el clip también se observa la manera en la que la modelo se veía cuando fue hallada por Andreita Moreno, revelando sus temas de salud, los peligros que sufrió y las tristezas que la inundaban.

Es importante recordar que, medio de una de las conversaciones con la tiktoker, Sánchez expresó su deseo de darle un giro a su vida y de empezar de nuevo, aunque admitió que no tenía los recursos ni el respaldo necesario para hacerlo.