Suscribirse

Gente

Ingrid Karina, exmodelo, destapó cómo lucía antes de dura enfermedad; reveló vieja foto con sus hijos

La ex habitante de calle compartió un recuerdo con sus fieles seguidores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 7:06 p. m.
Ingrid Karina envió mensaje a sus hijos desde rehabilitación
Ingrid Karina envió mensaje a sus hijos desde rehabilitación | Foto: Montaje de SEMANA | TikTok Andrera Moreno y Día a Día Caracol

La vida de Ingrid Karina Sánchez, quien en el pasado formó parte de la agencia Stock Models, comenzó a llamar la atención pública en noviembre de 2024, luego de que la creadora digital Andreita Moreno relatara su historia a través de TikTok.

El caso despertó gran impacto en las redes sociales, al revelarse que la exmodelo había terminado en situación de calle en la zona del Bronx, en Medellín, enfrentando condiciones extremadamente duras que parecían no tener salida.

Tras recibir ayuda de distintas personas, Ingrid Karina logró dar un paso fuera de su enfermedad, retomando, poco a poco, la realidad que dejó cuando abandonó su vida por culpa de problemas amorosos y personales.

Contexto: Ingrid Karina, exmodelo, reapareció y se le vio comiendo en reconocido restaurante; posó en lujoso carro

Sin embargo, recientemente, Ingrid Karina volvió a ser foco de reacciones en redes sociales, debido a una fotografía que subió a su cuenta de Instagram, donde reveló cómo lucía antes de vivir esta cruda situación. Esta postal era bastante vieja, permitiendo apreciar su imagen cuando sus hijos eran bastante pequeños.

De acuerdo con la publicación, Ingrid Karina quiso que sus fieles seguidores adivinaran quién era quien, ya que los jóvenes apenas tenían unos años de vida. Allí se le veía con su pelo largo, con ambos niños sentados en sus piernas y con un fondo azul característico de la época.

Dicha foto era del 2008, por lo que se puede detallar cómo lucía antes de darle un giro total a su realidad.

¿Cuál es Juan Antonio? ¿Quién me dice?“, escribió en el pie de foto, refiriéndose a su hijo que logró sacarla adelante tras hacerse viral.

Las reacciones de los usuarios se enfocaron en lo hermosa que se ve, posando con sus hijos de una forma genuina. Muchos aseguraron que era un ejemplo a seguir, precisamente por darle esta transformación a su vida.

En el clip también se observa la manera en la que la modelo se veía cuando fue hallada por Andreita Moreno, revelando sus temas de salud, los peligros que sufrió y las tristezas que la inundaban.

Es importante recordar que, medio de una de las conversaciones con la tiktoker, Sánchez expresó su deseo de darle un giro a su vida y de empezar de nuevo, aunque admitió que no tenía los recursos ni el respaldo necesario para hacerlo.

Tocada por su relato, Moreno decidió ofrecerle ayuda y, aprovechando que coincidía con la fecha de su cumpleaños, gestionó su ingreso a un centro de rehabilitación, brindándole una oportunidad real para iniciar un proceso de recuperación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los signos del zodiaco que tendrían más posibilidades de ganar la lotería la tercera semana de agosto 2025, según la IA

2. Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres personas en una finca de recreo

3. Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

4. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

5. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ingrid Karinamodelo colombianamodeloHabitante de calle

Noticias Destacadas

Lorna Cepeda, la actriz que interpreta a Patricia Fernández en Betty, la fea le concedió una entrevista a SEMANA.

Lorna Cepeda le reveló a SEMANA detalles de la segunda temporada de ‘Betty la fea: La historia continúa’

Patrick Blackwood y Nina Santiago, dos reconocidos influencers de contenido gastronómico, vivieron un momento aterrador que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

Influencers sobreviven a accidente mientras grababan video; así fue el momento en que una camioneta atravesó restaurante donde comían

Redacción Gente
"Busco vivir este momento como el mayor regalo de Dios, si su voluntad que yo viva, lo acepto, pero también comprendo que debo despedirme de mis padres", expresa Calvache, desde Suiza.

Freddy Calvache reveló desalentador pronóstico de salud y expuso si se podría cumplir su deseo de morir en Colombia

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.