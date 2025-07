Exmodelo Ingrid Karina reapareció en redes con notable cambio; reveló el avance que vive, tras seis meses de rehabilitación

Ingrid Karina reveló cómo va su proceso de rehabilitación

View this post on Instagram

“Estás saliendo adelante. Si se puede y más si tienes a Dios en tu corazón”; “Qué alegría verte así de hermosa. Te mando un abrazo Ingrid. he visto tu proceso y debo decirte que es de valientes lograrlo”; “Te admiramos por la fortaleza de romper con esas cadenas”; “Me encanta ver cómo has superado todas esas dificultades que viviste, hay que hablar en pasado porque te deseo de corazón que jamás caigas en eso nuevamente”; “Ella es una mujer muy inteligente y muy hermosa. Dios la bendiga grandemente y siga adelante”; “Qué guerrera. Me encanta la persona con la determinación de superar sus obstáculos. Sigue luchando por tu recuperación con toda y espero la vida te trate de acá para adelante muy bonito”, fueron algunos de los comentarios en el post de la exmodelo.