Reapareció Ingrid Karina tras aparente recaída en consumo de sustancias; se dejó ver amorosa junto a un misterioso hombre

La historia de Ingrid Karina Sánchez comenzó a generar interés en noviembre de 2024, luego de que la creadora digital Andreita Moreno diera a conocer su caso a través de redes sociales.

La situación impactó a miles de usuarios al revelarse que la exmodelo, quien hizo parte de la agencia Stock Models, atravesaba una difícil condición de vida en el Bronx de Medellín.

Aparece desconcertante video de Ingrid Karina, famosa exmodelo; habría sufrido recaída e hizo petición

Gracias al apoyo de varias personas, Sánchez inició un proceso de recuperación con el objetivo de dejar atrás su enfermedad y reconstruir su vida tras problemas personales y sentimentales. Sin embargo, en días recientes, su nombre volvió a generar preocupación.

Un video difundido en TikTok mostró a la mujer en un estado de desorientación, lo que encendió las alarmas entre quienes seguían su proceso. En el clip, grabado por un conductor que la trasladó a un punto específico, la exmodelo reconoció que había recaído en el consumo de sustancias.

Aunque no profundizó en detalles, expresó su deseo de reencontrarse con sus hijos y recibir su apoyo para superar este nuevo episodio.

Sin embargo, en las últimas horas, Ingrid Karina Sánchez reapareció en un particular video, el cual la mostraba acompañada de un misterioso hombre. Ambos estaban abrazados, mientras miraban a la cámara y decían cuánto estaban de felices.

Hombre: “¿Estás contenta?”

Ingrid Karina: “Sí, en verdad sí”

Hombre: “¿Mucho, mucho?”

Ingrid Karina: “Mucho, mucho”.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, puntualizando en la preocupación que sentían al verla de esta manera, ya que creían que había salido adelante en su proceso de rehabilitación.

Por el momento se desconoce el pronunciamiento de la familia y los hijos, por lo que no se tiene certeza de cuándo es dicho video. Por su corte de cabello e imagen, podría tratarse de algo reciente, luego de revelar que vivió una recaída.