Aparece desconcertante video de Ingrid Karina, famosa exmodelo; habría sufrido recaída e hizo petición

La historia de Ingrid Karina Sánchez comenzó a captar la atención pública en noviembre de 2024, luego de que la creadora digital Andreita Moreno compartiera su caso a través de TikTok.
El relato generó un fuerte impacto en redes sociales al conocerse que la exmodelo, quien en el pasado hizo parte de la agencia Stock Models, había terminado en situación de calle en la zona del Bronx de Medellín, enfrentando condiciones extremas.
Con el apoyo de varias personas, Ingrid Karina logró iniciar un proceso de recuperación, dando pasos para dejar atrás su enfermedad y reconectarse con la realidad que había abandonado debido a dificultades amorosas y personales.
Sin embargo, recientemente, apareció un video en redes sociales que desconcertó a miles de personas, debido a las imágenes que había allí. Se trataba de un clip que grabó un conductor, quien llevó a la mujer a una dirección específica y dejó a la vista que había sufrido una recaída.
En el post de TikTok, el hombre dialogaba con Ingrid Karina, quien se mostraba desorientada y afectada mientras hablaba a la cámara. En ese espacio explicó lo que pasó, reconociendo que había caído de nuevo en el consumo de sustancias.
A pesar de que no entra en detalles, la exmodelo indica que espera encontrar de nuevo a sus hijos, de forma que la puedan ayudar a salir de este capítulo que atravesaba.
Conductor: “Hola, Ingrid, ¿cómo estás?“.
Ingrid Karina: “Hola, ¿cómo estás?“.
Conductor: “Cuéntame algo de tu vida, algo nuevo”.
Ingrid Karina: “Estoy aquí en el Santa Fe, recaí otra vez. Estoy buscando a mis hijos, por favor, si pueden me ubiquen por él. Te voy a decir mi ubicación para que me lleguen, ¿vale?“.
Conductor: “Espero que los hijos la ubiquen por este medio, a ver cómo podemos ayudarla otra vez. Si mil veces caemos, mil veces nos paramos”.
Ingrid Karina luce bastante distinta a videos que se publicaron meses atrás, reflejando lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Aunque se le nota que está afligida, intentó enviar el mensaje para recibir respaldo en este instante.
Por el momento se desconocen detalles de este contenido, ya que comenzó a recibir todo tipo de interacciones de los curiosos, quienes lamentaban ver así a Sánchez.